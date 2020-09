Matan a dos mujeres en Nicaragua, una tenía siete meses de embarazo

En 2019 al menos 59 mujeres fueron asesinadas por hombres, según los registros de organizaciones feministas en Nicaragua. En 2018 y 2017 el total de víctimas fue 57. EFE/Archivo

Managua, 18 sep (EFE).- Dos mujeres fueron asesinadas en los últimos días en Nicaragua, una de ellas con siete meses de embarazo, denunciaron este viernes organismos defensores de las féminas.

Una de las víctimas fue identificada como Elisa Lourdes Flores Rivera, de 22 años, que fue estrangulada por un desconocido en la comunidad rural de Ayapal, en el municipio San José de Bocay, en el norte de Nicaragua.

La mujer tenía siete meses de embarazo y fue encontrada este jueves en el interior de su vivienda con una tela alrededor del cuello, con golpes en la cabeza y con signos de violencia sexual, según el no gubernamental Observatorio por la Vida de las Mujeres, que presume fue violada.

La otra víctima fue identificada como Erlinda García, de 45 años y fue "asesinada atrozmente en una comarca" del municipio de Nueva Guinea, en el Caribe sur de Nicaragua, según esa ONG, que hizo un llamado a detener la violencia machista.

El Gobierno reaccionó a esos dos asesinatos y los calificó como "crímenes de odio", delitos por el cual ha propuesto se establezca la cadena perpetua en Nicaragua.

"Esos son los crímenes atroces que se deben perseguir con las penas máximas que tenemos en nuestro país, a cadena perpetua, prisión perpetua, que es lo que se está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia, que aplique, que envíe a la Asamblea Nacional", dijo la vicepresidenta del país, Rosario Murillo.

"Tienen que pagar y con prisión perpetua porque no se puede seguir tolerando este flagrante irrespeto a la vida de las mujeres y a la vida de cualquier ser humano en nuestro país (...) y desde el vientre materno", agregó.

La Policía Nacional investiga ambos crímenes y de momento no ha detenido a ningún sospechoso.

Las organizaciones feministas en Nicaragua han criticado la presunta pasividad del Gobierno sobre la violencia machista, especialmente después de que se suprimieran las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que estaban en las delegaciones policiales, así como por promover la mediación entre víctimas y agresores.

Tras las críticas, el Gobierno de Nicaragua comenzó a reabrir las Comisarías de la Mujer con el fin de prevenir las muertes violentas en este país centroamericano.

En 2019 al menos 59 mujeres fueron asesinadas por hombres, según los registros de organizaciones feministas. En 2018 y 2017 el total de víctimas fue 57.