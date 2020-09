Mastercard alienta a personal a inciar regreso a oficinas de NY

(Bloomberg) -- Mastercard Inc. está alentando al personal a comenzar a regresar a sus oficinas en el área de Nueva York, uniéndose a otros grandes empleadores que buscan que los trabajadores vuelvan después de meses en casa.

Los espacios de trabajo de Mastercard han sido reconfigurados para permitir el distanciamiento social, y la compañía está realizando controles de temperatura y brindando servicios de seguimiento de contactos, dijo Seth Eisen, portavoz de la compañía, en un correo electrónico. La cultura corporativa y el proceso de incorporación de nuevos empleados se enrriquecen con las interacciones cara a cara, dijo.

“Estamos justamente tratando de encontrar la manera correcta de llegar a esa etapa final, al alentar a nuestra gente a regresar a la oficina, con las precauciones adecuadas, para que podamos mantener nuestro negocio en marcha”, dijo Eisen.

Mastercard, con sede en Purchase, Nueva York, se une a otras grandes empresas como Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. para aumentar el número de empleados en oficinas. El director ejecutivo de Mastercard, Ajay Banga, fue uno de los 160 líderes empresariales que firmaron una carta al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, argumentando que los empleados tardarían en regresar a menos que la ciudad aliviara las preocupaciones sobre “seguridad y habitabilidad” de sus comunidades.

Mastercard, que tiene cerca de 18.600 empleados en todo el mundo, se ha comprometido a triplicar su presencia en la ciudad de Nueva York.

