Malí.- La UA se suma a las peticiones de la CEDEAO y aboga por una transición encabezada por civiles en Malí

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Unión Africana (UA) se ha sumado a las voces que reclaman a la junta militar de Malí un proceso de transición encabezado por civiles tras el golpe de Estado del 18 de agosto, que forzó a dimitir a Ibrahim Boubacar Keita tras varias semanas de protestas contra su Gobierno.



El bloque continental ha indicado tras una reunión que "respalda la posición de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para una transición democrática liderada por civiles en un periodo de 18 meses, como máximo".



Asimismo, ha incidido en la importancia de "un retorno al Estado de Derecho", al tiempo que ha aplaudido la liberación de Keita, quien recientemente viajó a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para recibir tratamiento después de ser hospitalizado en el país africano.



La UA ha solicitado además "la liberación del primer ministro, Boubou Cissé, y otros dignatarios" y ha expresado su "solidaridad con el pueblo de Malí", según un mensaje publicado por el Departamento de Paz y Seguridad de la Comisión del organismo a través de su cuenta en la red social Twitter.



La CEDEAO aceptó el martes tras una reunión en Ghana con una delegación de la junta militar, bautizada como Consejo Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP), la propuesta de un proceso de transición de 18 meses --hasta entonces reclamaba que fuera de doce-- e insistió en la necesidad de que esté liderado por civiles.



Sin embargo, el portavoz de las nuevas autoridades militares, Ismael Wagué, afirmó a su llegada a Malí que la junta no descarta que el proceso esté liderado por un militar, antes de confirmar el inicio de contactos para designar a los encargados del periodo de transición.



"En la medida en la que la mayoría ha hablado de una transición militar, hemos sugerido que podría ser en ese sentido", manifestó, en referencia al documento publicado durante el fin de semana tras el proceso de consultas a nivel nacional, que no descarta nombrar a un militar como presidente de transición.



En este sentido, recalcó que la junta comunicó a la CEDEAO que "no se podía decidir" este punto durante los contactos en Ghana y que era necesario regresar a Malí y "discutir en línea con lo que hay" en la citada 'hoja de ruta', rechazada por el principal movimiento opositor.



El destacado Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), encabezado por el influyente imán Mahmoud Dicko, se desmarcó de las conclusiones horas después de que el CNSP publicara la 'hoja de ruta' para la transición.



El M5-RFP, que encabezó las protestas contra Keita y el Gobierno registradas durante las semanas previas al golpe del 18 de agosto, denunció "las intimidaciones y las prácticas antidemocráticas y desleales, dignas de otra época contra la que se desencadenó la lucha por el cambio y la refundación".