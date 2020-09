Maduro dice a la UE que es "imposible" posponer parlamentarias en Venezuela

Amplía con comunicado del gobierno de Venezuela ///Caracas, 18 Set 2020 (AFP) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que es "imposible" posponer las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, en respuesta a las recomendaciones planteadas por representantes de la Unión Europea de cara a los polémicos comicios."La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela, pero es imposible porque es un mandato constitucional, la Constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional", dijo Maduro durante una videoconferencia con candidatos oficialistas.Las votaciones para renovar al Parlamento, único poder en manos de la oposición, son boicoteadas por una treintena de partidos que concentran la mayoría opositora al tildarlas de un "fraude", sin embargo, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, el opositor Henrique Capriles, llamó a participar.Este jueves, miembros del Grupo Internacional de Contacto (GIC), integrado por países de Europa y América Latina, indicaron que "el calendario electoral actual no permite el despliegue de una Misión de Observación Electoral", según un comunicado publicado tras una reunión ministerial por videoconferencia.Ello, luego que el pasado 2 de septiembre el gobierno de Maduro invitara a la ONU y la UE a participar como observadores en las parlamentarias. - "Conducta injerencista" - La declaración ministerial es vista con "preocupación" por el gobierno venezolano, de acuerdo a un comunicado difundido la noche del jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores."Este cuerpo indefinido, reincide en su permanente conducta injerencista (...) Su más reciente declaración no es más que una compilación de insólitas intromisiones", indicó el texto.Los miembros del GIC expresaron además su "profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos" en Venezuela, al tiempo que respaldaron el trabajo de la misión de investigación de Naciones Unidas.El equipo de investigadores, que no pudo trabajar sobre el terreno, afirmó en un informe divulgado el miércoles que el presidente Maduro, y varios de sus ministros estaban detrás de "posibles crímenes de lesa humanidad". Caracas denunció por su parte, que el documento estaba "plagado de falsedades".El pasado 11 de agosto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, abogó por un aplazamiento de las legislativas al considerar que no existían condiciones para organizarlas ni para que la UE enviara una misión de observación electoral."Imposible, pidan lo que ustedes quieran, pero no nos pidan lo imposible, no nos pidan violar la Constitución, es un mandato, eso está claro", subrayó Maduro en una alocución transmitida por la televisión gubernamental.La oposición lo acusa de usar "el control que ejerce sobre todos los poderes públicos" para acabar "con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva".No obstante, la administración de Maduro considera que se trata de "señalamientos infundados" hacia el sistema electoral del país caribeño."Le planteo a la Unión Europea que lo piense bien, que mejoremos nuestras relaciones, que tengamos diálogo permanente como lo estamos teniendo, que lo piensen mejor, en Venezuela va a haber elecciones", insistió Maduro.A la cabeza del boicot opositor, Juan Guaidó, proclamado mandatario interino en enero de 2019, luego de que el Parlamento declarara la usurpación de Maduro tras reelegirse en mayo de 2018 en comicios "fraudulentos", reiteró este jueves en Twitter que "no hay condiciones para una elección libre en Venezuela".Estados Unidos, que desconoce a Maduro y en su lugar reconoce a Guaidó junto a medio centenar de países, ha advertido que no contribuirá a "legitimar otro fraude electoral" en Venezuela, una afirmación considerada "el colmo" por el gobierno de Maduro.mbj/mps/lda -------------------------------------------------------------