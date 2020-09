Los mundialistas 'Zague' y Luis García participarán en torneo de LoL

Fotografía cedida este jueves por Riot Games, que muestra aspectos de la Arena Esports Stadium, recinto ubicado en Ciudad de México, en donde se realiza la Liga Latinoamérica de League of Legends. EFE/Riot Games /SOLO USO EDITORIAL

México, 17 sep (EFE).- Los mundialistas Luis Roberto Alves 'Zague' y Luis García participarán este viernes en el #TwitterInvitational, torneo del videojuego League of Legends (LoL), organizado por la desarrolladora Riot Games.

"La integración del ecosistema de redes sociales y nuestro deporte es algo natural, nuestros seguidores son vocales y apasionados, y la red social Twitter es la plataforma favorita para generar conversación alrededor de las competencias de League of Legends", dijo el gerente de Riot Games Latinoamérica, Raúl Fernández.

García, antiguo jugador del Atlético de Madrid español, integrante de la selección mexicana en los Mundiales de 1994 y 1998, y Zague, un futbolista destacado con el América mexicano, quien jugó el Mundial de 1994, participarán en el torneo con formato uno contra uno con figuras de la comunidad de LoL.

El colombiano Sergio 'Cotopaco' Silva, carrilero central de Infinity Esports en la Liga Latinoamérica (LLA); el costarricense Jauny Vargas, 'top laner' de Pixel Esports Club; el chileno Sebastián 'Cody' Quispe, 'mid laner' de Azules y el mexicano Mario 'MarioMe' Reyes, suplente de Rainbow7, enfrentarán a García y Zague.

Junto a los jugadores de la LLA y los ex futbolistas, estarán lo influencers 'Kalipso' y 'Creador150'.

"Twitter es el lugar donde las personas conectan con sus pasiones, como los videojuegos y los eSports. Durante la primera mitad de 2020, los videojuegos generaron más de 1.2 mil millones de tuits, convirtiéndose en una de las conversaciones de mayor crecimiento", explicó Riot Games en un comunicado.

La desarrolladora estadounidense pretende que el #TwitterInvitational funcione como preámbulo para el Mundial de LoL, que se jugará a partir del 25 de septiembre en Shangai, China.

En el Worlds 2020, como se denomina a la justa global, la organización mexicana Rainbow7 representará a la región, tras ganar el Clausura 2020 de la LLA el pasado agosto al imponerse 2-3 ante el equipo chileno All Knights.