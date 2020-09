Lorena Gómez responde a los rumores de mala relación con Pilar Rubio "Quién sabe la relación somos nosotras"

16/09/2020 Lorena Gómez ha hablado de cómo lleva la maternidad, cómo es René Ramos como padre y cuál es la relación que tiene con Pilar Rubio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Exprimiendo cada etapa de su faceta como mamá primeriza, Lorena Gómez no deja a su hijo ni un segundo y es que en esta ocasión la cantante disfrutó de una agradable cena con amigas a la que también acudió con el pequeño René. Feliz por la familia que ha conseguido formar al lado de René Ramos, la artista hace oídos sordos a los rumores sobre una mala relación con su cuñada Pilar Rubio y es que la ganadora de "Tu cara me suena" prefiere mantener este tipo de cuestiones en la intimidad.



Demostrando que está totalmente recuperada tras su embarazo, Lorena eligió para la ocasión la siempre correcta combinación del blanco y negro y es que lució pantalón negro y camisa oversize en blanco a juego con unos altísimos stilettos en el mismo color.



- CHANCE: Lorena, ¿Qué tal?



- LORENA: Bien, muy bien, aprovechando el día de descanso hoy.



- CH: Disfrutando de una noche con amigas.



- LORENA: Si, lo bueno es que os recogen a las 12 de la noche, a casita como la Cenicienta.



- CH: Como está el peque, no te separas de él.



- LORENA: Para nada, ni quiero. La verdad es que no, estoy muy contenta, es un angelito.



- CH: ¿Cómo estás, qué tal todo?



- LORENA: Bien, muy bien, trabajando ya por fin en el disco, volviendo a la rutina y muy contenta de todo lo que está pasando.



- CH: Ya hay ganas de volver a los escenarios.



- LORENA: No me estoy poniendo ninguna meta, la cosa del espectáculo está un poquito fastidiada ahora, prefiero esperar un tiempo prudencial, que todo esté seguro y que podamos volver con fuerza, al final es lo que más deseamos los que nos dedicamos durante toda la vida a esto.



- CH: ¿Cómo vives la maternidad?



- LORENA: Yo no me escondo, lo único es que no muestro su carita pero al final es mi día a día y no lo puedo ocultar, claro que no. Muy feliz la verdad.



- CH: René un experto también.



- LORENA: Si, el pobre está en época de mercado con el tema del fútbol y tal está un poquito más ausente pero cuando lo ve está para comérselo.



- CH: Y los primitos también, Pilar Rubio también tuvo al tuyo.



- LORENA: Si, ya se conocieron y muy contentos.



- CH: Qué maravilla la llegada de niños al mundo.



- LORENA: Pues sí, creo que al final en una época tan complicada como han sido los últimos meses, ha sido un poco una luz en el camino, para mí sobre todo. Como madre primeriza lo que menos quería era que mi hijo naciera en estas condiciones pero al final es lo que hay. Nos sonríe con mascarilla, me mira y se ríe el pobrecito ya cuando te quitas la mascarilla es raro para él.



- CH: Repites experiencia seguro.



- LORENA: Sí, hombre, no sé cuándo, creo que voy a disfrutar mucho pero me encantaría darle un hermanito, claro que sí.



- CH: En momentos de críticas tú también las tomas de una buena forma.



- LORENA: Sí. No sé a qué críticas te refieres.



- CH: Cuando se hablan de rumores de que te llevas mal con Pilar.



- LORENA: No, pero bueno, eso siempre van a hablar. Al final quién sabe finalmente la relación somos nosotros que somos la familia y jamás en la vida habrá algo por lo que hablar ni algo por lo que destacar. Yo al final creo que es ley de vida, cada uno se lleva con su familia como él sabe y no hace falta exteriorizar ni publicar nada al mundo.