Las verificaciones de la semana

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la AFP esta semana:

- NUEVO CORONAVIRUS -

1. VIRUS AISLADO

Desde principios de septiembre circula en redes un mensaje que afirma que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reconocieron que el nuevo coronavirus no ha sido aislado y que los test PCR pueden fallar. Pero los usuarios hicieron una interpretación inexacta de una publicación de ese organismo estadounidense.

http://u.afp.com/VirusAislado

2. ¿BIDEN PREDIJO EL COVID-19?

"No estamos preparados para una pandemia", dijo en octubre de 2019 en un tuit el candidato demócrata a la presidencia estadounidense, Joe Biden. Una captura del mensaje ha sido compartida afirmando que es una prueba de que el político sabía sobre el nuevo coronavirus antes de que se hiciera público. Pero el tuit, que es auténtico, no se refería en concreto al covid-19, sino a un informe sobre la capacidad de los países para manejar un brote de enfermedad importante.

http://u.afp.com/JoeBidenPandemia

3. MÉDICOS EN LONDRES

Varias publicaciones aseguran que las vacunas hechas a base de ARN mensajero, en actual estudio para prevenir el covid-19, modificarán el ADN de quienes la reciban. Y citan como fuente a "160 médicos reunidos en Londres". Pero, según expertos consultados por la AFP, ese tipo de vacunas no interviene en la composición genética de los seres humanos. Además, ningún asistente a esa supuesta reunión de médicos por Zoom fue formalmente presentado y no todos estaban identificados, ni se los consultó sobre si aprobaban o no este tipo de vacunas.

http://u.afp.com/VacunaADN

- OTROS TEMAS -

4. INCENDIOS EN EEUU

En momentos en que la costa oeste de Estados Unidos sufre el embate de los incendios forestales, las redes se inundaron de fotografías de fuegos para concienciar y apoyar a la población afectada. Pero, en muchos casos, se usaron imágenes de otros años, otros estados y otros países. A continuación, algunos ejemplos:

A. Puente colgante: http://u.afp.com/PuenteOroville

B. Dos alces huyendo: http://u.afp.com/AlcesMontana

C. Nubes sobre un cielo rojizo: http://u.afp.com/CieloHawai

D. California, Oregon y Washington: http://u.afp.com/FotosIncendios

5. ANCIANA GOLPEADA

En medio de las protestas contra la violencia policial en Colombia, circularon dos imágenes de una anciana con la cara ensangrentada. Usuarios en redes denunciaron que la mujer fue golpeada por policías en Bogotá. Pero la fotografía se tomó en Chile en julio de 2019.

http://u.afp.com/MujerHerida

6. CEO DE NETFLIX

"El director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, fue capturado por agentes del FBI con 13.000 archivos de pornografía infantil", aseguran publicaciones que fechan la supuesta noticia el 12 de septiembre. Sin embargo, este titular fue originalmente publicado en un solo sitio web que luego eliminó la publicación. La desinformación surgió en medio de una campaña de boicot a Netflix, acusada de promover la sexualización de menores de edad con la difusión de la película francesa 'Mignonnes'.

http://u.afp.com/CEONetflix

7. BACTERIAS RESISTENTES

Una imagen de dos placas de petri con puntos blancos rodeados de círculos azules, unos más extendidos que otros, pretende mostrar la evolución de la resistencia de las bacterias a los antibióticos entre los años 2000 y 2020. La imagen sí expone la diferencia entre bacterias resistentes y no resistentes a los antibióticos, pero ambos recipientes fueron fotografiados en el mismo momento, en 2013.

http://u.afp.com/BacteriasResistentes

8. AUTOR MATERIAL

Numerosas publicaciones criticaron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por haber lamentado públicamente el suicidio en prisión de Igor González Sola, miembro de la organización separatista vasca ETA. Los usuarios vinculan a González Sola con el secuestro y asesinato del político Miguel Ángel Blanco en 1997, pero no es correcto. González Sola no participó en aquella acción.

http://u.afp.com/IgorGonzalez

burs-sgf/emm