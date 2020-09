La ONU defiende su agenda de Desarrollo como la respuesta a la actual crisis

En la imagen un registro del secretario general de la ONU, António Guterres, quien afirmó que "la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está diseñada para responder precisamente a las fragilidades y carencias que la pandemia ha expuesto". EFE/Archivo

Naciones Unidas, 18 sep (EFE).- Naciones Unidas, con el respaldo de varios líderes internacionales, defendió este viernes que sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la gran agenda internacional contra la pobreza y para proteger el medio ambiente, son la respuesta a la crisis que vive el mundo y deben guiar la recuperación de la pandemia del coronavirus.

"Necesitamos una ruta que traiga salud a todos, reviva economías, saque a la gente de los márgenes de la sociedad y construya a largo plazo resiliencia, sostenibilidad, oportunidad y paz. Esa ruta existe", señaló el secretario general de la ONU, António Guterres.

"La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible está diseñada para responder precisamente a las fragilidades y carencias que la pandemia ha expuesto", insistió el diplomático portugués.

Guterres abrió un acto organizado para dar un nuevo impulso a la implementación de los ODS y que se celebró en vísperas de las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Según el jefe de la ONU, todos los ingredientes están sobre la mesa para poder crear un mundo mejor usando los ODS como guía, pero falta un elemento fundamental: "voluntad política".

"La ciencia es clara. La gente es clara. No hay tiempo para posponer. Las decisiones que se tomen durante los próximos meses y años tendrán un impacto enorme sobre dónde estaremos en 2030", señaló Guterres en referencia al año en el que se deberían cumplir esas metas de desarrollo, que sustituyeron a los Objetivos del Milenio.

El diplomático portugués reconoció que el mundo se ha visto sacudido por la COVID-19, con la peor recesión en décadas y, por ejemplo, con un aumento de la pobreza y el hambre tras años de progreso.

Sin embargo, recordó que las desigualdades ya estaban en aumento antes de la pandemia y que las recetas para responder a los principales problemas del mundo siguen siendo las mismas.

En la reunión intervinieron también jefes de Estado y de Gobierno de distintas regiones del mundo, así como activistas y representantes de la sociedad civil, como la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, quien recriminó a los líderes su falta de acción tras cinco años desde la adopción de los 17 ODS comprometidos.

"Hasta ahora, no han cumplido con su palabra. Así que quiero saber, ¿cuándo van a hacer su trabajo", insistió la joven activista paquistaní, que subrayó que la pandemia "es un obstáculo, pero no puede ser una excusa".