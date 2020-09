La líder opositora pide que Lukashenko permita a la ONU investigar los abusos

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya. EFE/EPA/Piotr Nowak/Archivo

Ginebra, 18 sep (EFE).- La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, intervino hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde pidió al presidente de su país, Aleksandr Lukashenko, que permita la entrada de la ONU para investigar las denuncias de abusos contra manifestantes pacíficos.

"La situación en Bielorrusia exige atención internacional. Manifestantes pacíficos han sido detenidos ilegalmente, golpeados y violados, y algunos han sido hallados muertos", denunció a través de un mensaje de vídeo que la delegación del Gobierno bielorruso, apoyada por la de Venezuela, intentó que no fuera reproducido.

La líder opositora, quien se refugió en Lituania tras unos comicios que Lukashenko ganó con más del 80 por ciento de los votos pero la oposición considera fraudulentos, subrayó que entre las demandas opositoras está la de que Bielorrusia autorice una misión internacional "para documentar las atrocidades del régimen".

También citó entre esas demandas que Lukashenko permita la entrada en el país de la relatora de las Naciones Unidas para Bielorrusia, Anaïs Marin (quien también intervino hoy ante el Consejo de Derechos Humanos), el cese de la violencia contra las protestas y la liberación inmediata de prisioneros políticos.

"Finalmente, exigimos elecciones libres y justas para que los ciudadanos de Bielorrusia puedan elegir su gobierno, en base a las leyes de nuestro país", señaló la candidata independiente, quien en las elecciones del 9 de agosto consiguió, según el recuento oficial no reconocido por la oposición, el 9,9 por ciento de los sufragios.

Tijanóvskaya afirmó hoy que "pese a la larga lista de anteriores abusos a los derechos humanos del régimen de Lukashenko (en el poder desde 1994) los sucesos ocurridos tras las elecciones no tienen precedentes" en cuanto a brutalidad y uso excesivo de la fuerza.

La opositora, candidata este año junto al resto de la oposición bielorrusa al premio Sájarov del Parlamento Europeo, reiteró su disposición a hablar con las autoridades de su país "para encontrar una solución pacífica a la crisis que afecta nuestra nación".

En el debate de hoy intervino también el embajador de Bielorrusia ante Naciones Unidas en Ginebra, Yury Ambrazevich, quien rechazó las "acusaciones sin fundamento" dirigidas contra el Gobierno de Lukashenko, "dirigidas a socavar unas elecciones en las que el pueblo ya expresó su voluntad".

El diplomático tachó de "inaceptable" el debate en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en su país -organizado a petición de la Unión Europea-, que consideró una injerencia y un foro en el que "se diseminó información sin pruebas".