La japonesa Naomi Osaka no disputará el Roland Garros de 2020

La japonesa Naomi Osaka con el Trofeo del Abierto de EEUU que ganó el pasado fin de semana tras derrotar a Victoria Azarenka en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.). EFE/ Jason Szenes

Tokio, 18 sep (EFE).- La tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora del reciente Abierto de Estados Unidos, anunció este viernes que no disputará el Roland Garros que comienza la próxima semana por molestias en sus músculos isquiotibiales.

"Desafortunadamente no podré jugar el Abierto de Francia este año. Mis isquiotibiales todavía están doloridos, así que no tendré tiempo suficiente para prepararme para la pista", dijo Osaka en un mensaje compartido a través de su perfil de la red social Twitter.

La japonesa, que el 12 de septiembre se alzó con su segundo Abierto de EE.UU. tras vencer a la bielorrusa Victoria Azarenka (lo que la devolvió al podio de la clasificación mundial, por detrás de la australiana Ashleigh Barty y de la rumana Simona Halep), considera que los dos torneos se han celebrado muy seguidos para ella.

El Abierto de EE.UU. tuvo lugar entre el pasado 31 de agosto y el 13 de septiembre (la final individual femenina fue el día 12), mientras que el torneo Roland Garros está programado entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre.

Pese a su baja en el torneo, Osaka deseó "lo mejor" a tenistas y organizadores, y prometió dejarse vez "más pronto que tarde".