"La Bestia" comanda la tabla cerca del récord

El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex). EFE/EPA/PASQUALE BOVE/Archivo

Madrid, 18 sep (EFE).- El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) comanda la tabla de tiempos y se acerca al récord absoluto de la categoría tras concluir la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Emilia Romagna de Moto2 en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Bastianini paró su mejor cronometro en 1:36.262, a escasas milésimas de segundo del récord absoluto de la categoría que el pasado fin de semana estableció el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) en 1:36.170.

Una de las ausencias destacadas de la categoría, además de la del español Jorge Martín (Kalex), que volvió a dar positivo por Covid-19 y no podrá estar en la carrera de Emilia Romagna, en la que va a ser sustituido por el italiano Mattia Pasini, es la del australiano Remy Gardner (Kalex), quien durante el warm up del pasado fin de semana sufrió una fuerte caída en la que se fracturó el pie y la mano izquierda y que le mantendrá alejado de las pistas un tiempo.

El británico Sam Lowes (Estrella galicia 0'0 Kalex), protagonista del pasado fin de semana al ser el más rápido de entrenamientos pero verse obligado a salir desde la calle de talleres por sanción, pareció dispuesto a demostrar que ese resultado no fue fruto de la casualidad y salió dispuesto a marcar las referencias rápidamente.

Lowes se puso al frente de la tabla con un tiempo de 1:36.445, por delante de los protagonistas del pasado fin de semana, los italianos Luca Marini (Kalex) y Marco Bezzecchi (Kalex), compañeros en el equipo VR46 de Valentino Rossi.

Su compatriota Lorenzo Baldasarri (Kalex), líder inicial de la sesión, era por entonces quinto, tras el alemán Marcel Schrotter (Kalex) y por delante del español Jorge Navarro (Speed Up), que necesita conseguir un buen resultado que cambie su moral después de sumar el pasado fin de semana el quinto "cero" de la temporada, pero que una vez más acabó por los suelos en la curva de entrada a la recta de meta para finalizar la sesión decimoquinto y, por tanto, fuera de la segunda clasificación directa.

Por delante el suizo Thomas Luthi (Kalex), primero, y después el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex), con 1:36.262, comandaron la tabla de tiempos en los minutos finales, relegando a Sam Lowes a la tercera posición, por delante de Marco Bezzecchi y del español Héctor Garzó (Kalex).

El español Arón Canet (Speed Up), debutante en la categoría de Moto2, mejoró durante toda la sesión para concluir la tanda noveno, con Xavier Vierge (Kalex), undécimo, y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), detrás de él.

Marcos Ramírez (Kalex) concluyó en el vigésimo cuarto puesto y Edgar Pons (Kalex), vigésimo sexto.