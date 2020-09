Inter obligado a ganar en su visita a Fortaleza para seguir como líder del fútbol en Brasil

Internacional venció el pasado miércoles por 4-3 al América de Colombia, en su retorno a la Copa Libertadores luego del obligado receso por la pandemia. En la imagen Gabiel Boschilia (d), del Inter, fue registrado al celebrar uno de los goles del partido en mención, en el estadio Beira-Rio de Portoalegre (Brasil). EFE/Silvio Ávila

Río de Janeiro, 18 sep (EFE).- El Internacional, pese a tener sus atenciones centradas esta semana en la Copa Libertadores, está obligado a vencer en la visita que hará este sábado al Fortaleza por la undécima jornada del Campeonato Brasileño para mantener su posición privilegiada, amenazada por el Atlético Mineiro.

Pese a que no está dispuesto a ceder el liderato en la Liga, el técnico del Internacional, el argentino Eduardo Coudet, admite que puede reservar algunos titulares debido a que su prioridad es la Copa Libertadores, competición en la que tendrá un difícil desafío el próximo miércoles.

Tras haber vencido el pasado miércoles por 4-3 al América de Cali colombiano en Porto Alegre en su retorno a la Libertadores tras la paralización por la pandemia del coronavirus, el Inter lidera el Grupo E de la competición continental, con 7 puntos, escoltado por el también brasileño Gremio (4), precisamente su rival del próximo miércoles.

Inter y Gremio, tradicionales rivales de patio en la ciudad brasileña de Porto Alegre, protagonizarán un nuevo duelo por la Libertadores en el que definirán el liderato del Grupo aún con el recuerdo de su anterior partido por la competición, en mayo pasado, que terminó en una batalla campal con ocho expulsados.

Coudet admite que la prioridad es la Libertadores pero se niega a dar ventajas en el Campeonato Brasileño ya que el Inter, que lidera la Liga con 20 puntos en la clasificación, está en la mira del Atlético Mineiro, del también técnico argentino Jorge Sampaoli, al que sólo aventaja por dos unidades.

Y el equipo de Sampaoli tendrá un compromiso hipotéticamente más fácil por la undécima jornada porque visitará, también el sábado, al irregular Atlético Goianiense, duodécimo en la clasificación con 12 puntos.

Además de ser desplazado del liderato, el Inter, en caso de un revés en su visita a Fortaleza, también puede ser alcanzado en la clasificación por Vasco da Gama, Flamengo y Palmeiras, a los que aventaja tan sólo por tres puntos.

Coudet tendrá que improvisar nuevamente en su alineación debido a que sigue con varios jugadores en la enfermería, comenzando por el goleador peruano Paolo Guerrero -ya descartado para el resto de la temporada- y por los atacantes Marcos Guilherme Peglow, Yuri Alberto y William Pottker.

Tampoco podrá constar en la ciudad de Fortaleza con el zaguero argentino Víctor Cuesta ni con el centrocampista Praxedes, que tendrán que cumplir una fecha de suspensión por haber acumulado tres tarjetas amarillas.

En contrapartida podrá aprovechar a Moisés y Edenilson, que no jugaron contra el América ni podrán hacerlo frente al Gremio por sanción.

Entre los titulares que puede reservar para el partido contra el Gremio el favorito es el delantero Thiago Galhardo, actual goleador del Campeonato Brasileño y uno de los jugadores más aprovechados y exigidos en los últimos encuentros.

Sin Thiago Galhardo ni Guerrero, y con otros tres atacantes lesionados, lo más probable es que Inter utilice en Fortaleza como pareja de delanteros a sus dos nuevos refuerzos, el uruguayo Abel Hernández y el argentino Leandro Fernández.

El técnico del Fortaleza, el exportero Rogerio Ceni, también tiene dudas para el partido del sábado debido a que no podrá contar con el lateral derecho Gabriel Dias por expulsión ni con el también lateral Tinga por problemas musculares.

Lo más probable es que tenga que improvisar como laterales o al volante Felipe o al centrocampista Marlon.

Fortaleza es el undécimo en la clasificación del Campeonato Brasileño, con 12 puntos y a ocho unidades del Inter, pero consiguió cuatro importantes puntos en sus dos últimos partidos, con un empate en la visita al Gremio la semana pasada y una victoria sobre el Sport.

- Partidos de la undécima jornada:

. Sábado 19 de septiembre: Bragantino-Ceará, Fortaleza-Internacional y Atlético Goianiense-Atlético Mineiro.

. Domingo 20 de septiembre: Gremio-Palmeiras, Coritiba-Vasco da Gama, Botafogo-Santos y Sport-Fluminense.

. Lunes 13 de octubre: Flamengo-Goiás.

. Disputados anticipadamente: Sao Paulo 1-0 Athletico Paranaense y Corinthians 3-2 Bahía.