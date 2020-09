Intelectuales advierten que libertad de expresión está bajo asedio en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 17 sep (EFE).- Un grupo de 650 intelectuales, artistas y científicos señalaron este jueves que la libertad de expresión "está bajo asedio" ante el discurso de permanente estigmatización y difamación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado "en defensa de la libertad de expresión", los integrantes de estas comunidades señalaron que el discurso de López Obrador "agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante".

"Esto tiene que parar", señalaron los firmantes del comunicado, dado a conocer en redes sociales, al acusar al presidente de México de proferir juicios y propalar falsedades "que siembran odio y división en la sociedad mexicana".

El grupo consideró que las palabras del presidente "son órdenes" y que tras ellas llega la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independiente que han criticado a su Gobierno.

Detrás de sus palabras está "la advertencia de que la opción para los críticos es callarse o dejar el país".

Recientemente, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, dijo a los medios que les recomendaba a críticos como los historiadores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín que mejor se cambiaran de país si no les gustaba este Gobierno.

La comunidad intelectual, artística y científica opinó que el presidente López Obrador "ha despreciado" la lucha de las mujeres y el feminismo; ha despreciado también el dolor de las víctimas por la violencia.

Asimismo, que ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder judicial, ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas.

"Y ahora pretende socavar la libertad de expresión", señalaron los firmantes del documento, entre los que están los propios Krauze y Aguilar Camín, poetas como Homero Aridjis y Javier Sicilia y Carmen Boullosa, cineastas como Arturo Ripstein y los responsables de la publicación, Roger Bartra y Francisco Valdés.

Los firmantes recordaron que "no se estigmatiza a personas desde el poder presidencial sin ponerlas en riesgo. No se alimenta el rencor desde esta tribuna sin que el odio llegue alguna vez al río".