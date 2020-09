Goldman envía a algunos empleados de vuelta a casa en Manhattan

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. envió a algunos operadores de sus oficinas principales en Manhattan de vuelta a casa después de que al menos un empleado diese positivo al coronavirus, según personas con conocimiento del asunto.

Se impuso una cuarentena a un grupo directamente expuesto al trabajador contagiado en la oficina de la firma en el centro de Nueva York, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque la información no es pública. El banco está avanzando con planes para comenzar a llevar de vuelta a las oficinas a los empleados en la mayoría de las divisiones, y ha pedido a algunos de ellos que se preparen para turnos rotativos semanales a partir de octubre, dijeron las personas.

“La seguridad de nuestros empleados es nuestra principal prioridad, y estamos tomando las precauciones adecuadas para asegurarnos de que nuestros lugares de trabajo siguen siendo seguros para aquellos que deciden regresar”, señaló Leslie Shribman, portavoz de Goldman Sachs, en un comunicado el jueves.

Bancos como JPMorgan Chase & Co. y Barclays Plc se han enfrentado a reveses similares, poniendo de relieve las dificultades a las que se enfrentan con el regreso a las oficinas. Pese a que las firmas de Wall Street han registrado un incremento de los ingresos con la mayoría del personal trabajando desde casa, los ejecutivos han expresado preocupación acerca de la productividad y la erosión de la cultura de la compañía seis meses después de que sus principales edificios quedaran vacíos.

Goldman no ha registrado ninguna transmisión de casos dentro de sus oficinas, según una persona que hace un seguimiento de la situación.

A principios de esta semana, el líder ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, destacó la importancia de volver a la oficina a los operadores del banco, citando un daño a la cultura si las cosas no vuelven a la normalidad pronto, dijeron las personas. El banco ha adoptado un enfoque más relajado con aquellos que tienen problemas de cuidado infantil o condiciones médicas preexistentes.

En un agravamiento del dilema al que se enfrentan los responsables de la compañía, la medida de JPMorgan la semana pasada de exigir que sus operadores de más experiencia regresen a la oficina antes del 21 de septiembre se politizó después de llamar la atención de Donald Trump. El presidente felicitó incorrectamente al banco por ordenar el regreso de todos sus empleados a la oficina.

Goldman también ha cambiado el protocolo para compartir información sobre nuevas infecciones, eligiendo un enfoque distinto frente a principios de año. Ha descartado los mensajes difundidos ampliamente a favor de un seguimiento más selectivo del departamento de recursos humanos, y comunicará los contagios solo a aquellos que han estado muy cerca de cualquier persona que dé positivo, dijeron las personas.

