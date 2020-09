¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

La medallista olímpica alemana, Birgit Fischer. EFE/EPA/Achim Scheidemann/Archivo

Madrid, 18 sep (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto de cinco preguntas, con tres repuestas posibles, sobre los Juegos de todos los tiempos.

Las soluciones, junto a algunos datos curiosos, están al final.

1. ¡Nueve horas de combate! En los Juegos de Estocolmo 2012 el sueco Anders Ahlgren y el finlandés Ivor Böhling pelearon durante ese tiempo en la final del peso medio B (hoy, semipesado) de lucha grecorromana, sin que ninguno de ellos lograse la victoria. ¿Cómo repartieron los jueces las medallas?

a. Los dos recibieron el oro

b. Los dos ganaron una plata

c. El oro fue para Böhling por su menor peso corporal

2. Una deportista legendaria: la alemana Birgit Fischer es la única mujer que ha ganado medallas olímpicas separadas 24 años en el tiempo. ¿Cuál es su deporte?

a. Piragüismo

b. Tiro

c. Hípica

3. "Hacer un Kozakiewicz". Así se refieren los polacos al gesto que el pertiguista del mismo nombre, campeón olímpico en Moscú 1980, dedicó tras su victoria al público soviético que había silbado cada uno de sus saltos. ¿Qué gesto fue ese?

a. Un corte de mangas

b. El dedo medio en alto

c. Sacar la lengua

4. ¿De qué manera se relacionaron los Juegos de Atlanta'96 y el transbordador espacial Columbia?

a. Los tripulantes enviaron un mensaje desde el espacio durante la ceremonia inaugural

b. Eileen Collins, primera mujer comandante en una misión espacial en el Columbia, izó la bandera olímpica en la inauguración

c. La Llama Olímpica viajó por primera vez al espacio en el Columbia

5. El pívot serbio Nikola Jokic, protagonista indiscutible de la clasificación de los Denver Nuggets para la final 2020 de la Conferencia Oeste de la NBA, con un triple doble decisivo en el séptimo partido ante los Clippers y 24,4 puntos de media en la serie semifinal, fue subcampeón olímpico en Río 2016. ¿Cuántos puntos sumó en la final perdida ante Estados Unidos por 66-96?

a. 0

b. 6

c. 25

SOLUCIONES

1. Respuesta b: El reglamento estipulaba que debía haber un ganador para adjudicar el oro. Al no haberlo, ambos finalistas recibieron una medalla de plata y el oro quedó desierto.

2. Respuesta a: La piragüista germana Birgit Fisher ganó sus primeras medallas en Moscú 1980, aún como parte del equipo de Alemania Democrática, y las últimas en Atenas 2004. Tiene doce medallas olímpicas, ocho de ellas de oro.

3. Respuesta a: Wladyslaw Kozakiewicz hizo un corte de mangas al público tras el salto que le dio el oro. Luego pidió que subieran el listón y, además, batió el récord mundial (5,78 m). El embajador soviético en Varsovia exigió que le retirasen la medalla por su descortesía, pero las autoridades polacas aseguraron que el gesto había sido un espasmo involuntario, producto del esfuerzo.

4. Respuesta c: La Llama Olímpica viajó al espacio a bordo del Columbia. Los tripulantes la llevaron resguardada en una lámpara en su misión STS-78.

5. Respuesta b: Nikola Jokic metió 6 puntos en la final de Río 2016, lejos de los 25 que firmó también ante Estados Unidos en la fase de grupos, su mejor partido en los Juegos. EFE

nam/ea