18/09/2020 Fútbol/Selección.- (Previa) La selección femenina busca en Moldavia otro paso hacia la Euro y homenajear a Torrecilla. La selección femenina española de fútbol visitará este sábado (19.00 horas/Teledeporte) a Moldavia en busca de sumar tres puntos que le sigan acercando a la Eurocopa del año 2022, en lo que es también el primer partido en seis meses para las de Jorge Vilda. NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS PRENSA RFEF



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La selección femenina española de fútbol visitará este sábado (19.00 horas/Teledeporte) a Moldavia en busca de sumar tres puntos que le sigan acercando a la Eurocopa del año 2022, en lo que es también el primer partido en seis meses para las de Jorge Vilda.



El combinado nacional jugó por última vez el pasado mes de marzo cuando disputó la prestigiosa 'She Believes Cup' en los Estados Unidos, donde dejó una gran impresión y la constatación de su mejora al ganar a Japón e Inglaterra, y perder contra las actuales campeonas del mundo y anfitrionas, por un gol cuando el partido llegaba a su fin. La pandemia impidió jugar más y que las internacionales pudiesen aprovechar ese refuerzo de verse a buen nivel contra rivales potentes.



Para encontrar su último partido oficial, hay que remontarse mucho más atrás, al 12 de noviembre de 2019, cuando empató sin goles en su visita a Polonia, su teórico principal rival dentro del Grupo D para conseguir el billete directo al torneo continental.



Ambos están empatados a siete puntos y aventajan en uno a la República Checa, a la que ya derrotó el equipo español, y ninguno parece que concederá demasiado hasta que se vuelvan a ver las caras en el último encuentro de la fase de clasificación.



Las de Jorge Vilda parten claras favoritas para el choque en el Estadio Zimbrou de la capital Chisinau. Moldavia ya cayó ante las checas por 0-7 y ante las polacas por 5-0, y tratará de evitar una nueva goleada ante una rival muy superior técnicamente y que tendrá que llevar el peso del partido.



Para este partido, el seleccionador ha vuelto a contar con su bloque más conocido para esta primera concentración. A la baja conocida de Virginia Torrecilla, en tratamiento tras ser operada de un tumor cerebral y a la que las internacionales tratarán de dedicar el triunfo, se unió la de última hora de la guardameta Lola Gallardo, que no ha podido viajar por no tener una PCR negativa y pese a haber pasado ya el coronavirus y tener anticuerpos.



Las principales novedades son otras dos jóvenes futbolistas que han llegado a la Absoluta como la talentosa centrocampista Teresa Abelleira, del Real Madrid, y la delantera Ainize Barea, 'Peke', del Deportivo ABANCA y que podría tener la oportunidad de demostrar las cualidades goleadoras que le han llevado hasta el combinado nacional.