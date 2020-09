Fútbol sala.- Cancelado el amistoso Barça-Inter ante la falta de resultados de los PCR

18/09/2020 Partido entre Barça y Movistar Inter de fútbol sala DEPORTES FC BARCELONA



BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



El partido amistoso que debían disputar Barça y Movistar Inter este viernes, a las 17.00 horas en el Palau Blaugrana, ha sido cancelado por un problema logístico en las pruebas PCR del equipo madrileño.



"Para cumplir con el protocolo, el encuentro no se disputará por desconocer los resultados de las pruebas PCR con suficiente antelación, debido a un error logístico de laboratorio", explicó Movistar Inter.



Dado que Movistar no tiene los resultados de las pruebas, no ha podido viajar a Barcelona por "precaución", y ambos clubes han tomado la decisión de suspender el partido por "responsabilidad" y siguiendo los protocolos sanitarios.