Fútbol.- Infantino: "En la nueva FIFA el dinero ya no desaparece"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró orgulloso de su gestión al frente del organismo y aseguró que "en la nueva FIFA el dinero ya no desaparece", enviando un mensaje a los críticos que le cuestionan recientemente por sus reuniones secretas con el ex fiscal general de Suiza, Michael Lauber.



Las reuniones con Lauber tuvieron lugar en los años 2016 y 2017, mientras los fiscales suizos investigaban la supuesta corrupción de la FIFA tras la caída del predecesor de Infantino, Joseph Blatter, incluida la forma en la que Rusia y Catar habían ganado el derecho a albergar los Mundiales de 2018 y 2022.



Infantino aprovechó el congreso de la FIFA, para reivindicar "la nueva FIFA" que preside y se alejó de cualquier acusación de "abuso de cargo público, violación del secreto oficial y asistencia a los infractores e incitación a estos actos", según dijo la autoridad judicial suiza.



"En todas partes la gente está convencida de la nueva FIFA, en casi todas partes", dijo Infantino en un congreso que se celebró 'online'. "En 2015, la FIFA era tóxica y se declaró muerta. Quería liberar a la FIFA de esos viejos valores tóxicos", insistió.



"Las reuniones estaban destinadas a definir y dejar claro que la nueva FIFA estaba a mundos de distancia de la antigua FIFA. Esta es la nueva FIFA. El proceso para llegar allí fue doloroso y todavía hay fuerzas que quieren arrastrarnos de regreso a la oscuridad del pasado. No hay vuelta atrás", añadió con contundencia.



Infantino dijo que por la misma razón se reunió a principios de esta semana con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Las autoridades judiciales de EEUU están liderando investigaciones de corrupción contra exfuncionarios de fútbol y de la FIFA, con funcionarios juzgados y condenados desde que varios de ellos fueron arrestados en Zúrich justo antes del congreso de la FIFA de 2015.



UN FONDO "HISTÓRICO Y SIN PRECEDENTES" ANTE LA COVID



Por otro lado, Infantino anunció que el fondo de ayuda de la FIFA por la COVID-19 es "histórico y sin precedentes". Se trata de un programa de alivio por el coronavirus de 1.500 millones de dólares (1.265 millones de euros). Al dirigirse al 70º congreso del organismo, Infantino dijo a las 211 asociaciones miembro que la FIFA podría distribuir los fondos porque era "saludable y sólido".



"La FIFA no está en crisis, pero el fútbol sí. Tenemos el dinero porque en la nueva FIFA el dinero ya no desaparece, sino que va a donde se supone que debe ir. Sabremos exactamente dónde va el dinero". agregó en referencia al liderazgo anterior contaminado por la corrupción.



La FIFA ha dicho que hasta ahora más de 150 miembros han solicitado su parte del fondo. Cada federación recibirá una subvención de 1,5 millones de dólares (1,26 millones de euros), 500.000 dólares que se destinarán al fútbol femenino, para enero de 2021.



Los organismos nacionales también pueden solicitar préstamos sin intereses de hasta 5 millones de dólares (4,22 millones de euros) que se pueden utilizar para diversas actividades como como el reinicio de las competiciones. "Esto no resolverá todos los problemas, pero ayuda", dijo Infantino.