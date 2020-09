Fútbol.- El Real Madrid convoca para el 3 y 4 de octubre sus elecciones a socios representantes

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid comunicó este viernes que ha convocado para los días 3 y 4 de octubre sus elecciones a socios representantes para el periodo desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.



"La Junta Electoral, después de revisar todas las candidaturas presentadas a socios representantes para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2024, ha comunicado la convocatoria de elecciones para los días 3 y 4 de octubre de 2020 en aquellos millares con más de 28 candidatos y 23 en la fracción para que ejerzan su derecho a voto sobre los candidatos pertenecientes a dicho millar o fracción", señaló el club en su página web.



La elección de dos días se debe para "cumplir las normas de seguridad y salud ante la situación sanitaria generada por el COVID-19". "El sábado 3 de octubre podrán votar los socios incluidos en el censo electoral, desde el número 1.397 hasta el 35.795 de socio, pertenecientes a los millares del 2 al 33, ya que el millar 1 no ha superado los 28 candidatos exigidos", apuntó.



Por otro lado, el siguiente día, "podrán votar los socios incluidos en el censo electoral, desde el número 35.796 hasta el 99.652 de socio, pertenecientes a los millares del 34 al 69, más la fracción, excepto los socios incluidos en los millares 41, 49, 61 y 68, que no han superado los 28 candidatos exigidos". Las elecciones tendrán lugar en la Ciudad Real Madrid ininterrumpidamente desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.



"El número total de representantes que se deben elegir es 1.955 y se han presentado 2.810 candidaturas. Todos los socios pueden comprobar en la Oficina on line de Atención al Socio la información relativa a su millar, incluidos los socios candidatos, así como las normas que regirán el proceso electoral", sentenció el club.