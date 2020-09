Fútbol.- El Bayern Múnich humilla al Schalke antes de enfrentarse al Sevilla en la Supercopa de Europa

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Bayern Múnich no tuvo piedad del Schalke 04 en el estreno de la Bundesliga y goleó al conjunto 'minero' con una auténtica exhibición (8-0), seis días antes de enfrentarse al Sevilla FC con motivo de la Supercopa de Europa, firmando el mejor debut de su historia en la competición liguera.



El equipo dirigido por Hansi Flick no baja el ritmo tras proclamarse campeón de Europa hace tres semanas. El cuadro bávaro arrancó la competición doméstica con una victoria sin paliativos gracias a los goles de Serge Gnabry, que firmó un triplete, Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Muller, Leroy Sané y Jamal Musiala.



El conjunto muniqués resolvió el partido a los 20 minutos, cuando ya vencía 2-0, y antes del descanso, Lewandowski se encargó de dar la puntilla desde los once metros. En la segunda parte, el Bayern hizo lo que quiso con el Schalke y elevó la cuenta hasta ocho firmando un recital para arrancar el curso en Alemania. El mejor estreno de su historia, superando un 6-0 como precedente en las temporadas 1974-75 y 2006-07.



Los pupilos de Flick se medirán al Sevilla FC el próximo jueves (21.00 horas) en la final de la Supercopa de Europa, que se celebra en Budapest. La UEFA ha confirmado que 3.000 espectadores podrán presenciar el encuentro en el estadio Puskas Arena, con capacidad para 67.000 personas.