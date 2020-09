Fondo líder ESG dice que crisis del Nasdaq es ‘una suerte’

(Bloomberg) -- Un fondo de alto rendimiento especializado en tecnología de descarbonización ha elevado sus posiciones de inversión durante la crisis tecnológica de este mes, apostando a nuevas ganancias, especialmente en el caso de una victoria de Biden en las elecciones estadounidenses.

La caída del 11% del Nasdaq 100 en tres sesiones bursátiles a principios de septiembre fue “en el fondo una suerte”, ya que las operaciones de crecimiento se retiraron y el “aire salió” de algunas apuestas ambientales apoyadas por Biden, según Ulrik Fugmann, cogerente del Fondo de transición energética de BNP Paribas, que registró un rendimiento más alto que el 99% del sector este año en la categoría ambiental, social y de gobernanza o ESG (del inglés). El fondo se centra en tecnología climática, empresas de energía renovable e infraestructura.

La cartera de US$600 millones, que ha generado un rendimiento del 67% este año, compró acciones en sectores como tecnología de energía solar y vehículos eléctricos, dijo Fugmann en una entrevista. El gestor, afincado en Londres, cree que una victoria de Biden sería un buen augurio para los sectores en los que invierte el fondo, y aunque podría haber una ola de ventas si Trump gana, el impulso ambiental en EE.UU. continuará a nivel de los estados, agregó.

Joe Biden ha presentado planes para la inversión de US$2 billones en la creación de una economía de energía limpia, que quiere un sector energético libre de carbono en todo el país para 2035. “Biden ha puesto su peso en la electrificación del transporte”, dijo Fugmann, y agregó que a un “amplio abanico” de empresas relacionadas con la tecnología renovable también les podría ir bien si Trump gana.

El cambio climático ha llamado la atención mundial en los últimos años y naciones en todo el mundo están fijando metas para limitar los aumentos de temperatura y establecer formas de medir y verificar las emisiones. Muchos gestores de cartera han asumido la descarbonización como parte de su mandato de inversión. Más de 2.000 fondos de inversión responsable o ESG (del inglés) han emergido en los últimos años, según datos recabados por Bloomberg.

Las diez primeras posiciones del fondo incluían al fabricante de vehículos eléctricos Workhorse Group Inc. y al productor de hidrógeno Plug Power Inc. a finales de agosto. Sus acciones han ganado más de 800% y 300% en bolsa, respectivamente, este año. Participaciones como el fabricante de piezas solares Enphase Energy Inc. y Sunnova Energy International Inc. han aumentado su valor en más de un 100%.

Con más del 40%, EE.UU. es la mayor exposición del fondo por país, seguido del Reino Unido y China.

Nota Original:World-Beating ESG Fund Buys Into Nasdaq Rout Ahead of U.S. Vote

©2020 Bloomberg L.P.