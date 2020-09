España.- Ayuso: "Hay que evitar a toda costa el estado de alarma y, sobre todo, hay que evitar el confinamiento"

18/09/2020 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece en rueda de prensa para detallar las nuevas medidas en la región ante el COVID-19, en la Real Casa de Correos, Madrid (España), a 18 de septiembre de 2020. POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que "hay que evitar a toda costa el estado de alarma y, sobre todo, hay que evitar el confinamiento".



"El confinamiento y el estado de alarma es el desastre económico y hay que evitarlo por todos los medios", ha declarado la dirigente madrileña en la rueda de prensa donde ha presentado las restricciones de movilidad que afectarán a 37 zonas básicas de salud.



Ayuso ha recordado que el lunes se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y crearán "un espacio de colaboración" porque necesitan "la fuerza del Estado" y la herramientas que ellos no tienen como Gobierno autonómico, sobre todo en materia de seguridad ciudadana.



"Necesitamos ayuda por parte del Gobierno de la nación y por eso estamos muy convencidos de que si seguimos en esta línea lo vamos a conseguir", ha remarcado, al tiempo en el que ha insistido en su petición de establecer una "estrategia común" porque "el virus no entiende de fronteras".



Al ser preguntada de nuevo por el estado de alarma, la presidenta autonómica ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico ya conocen "los efectos económicos y los perjuicios que ocasiona" el estado de alarma.



Así, ha incidido en que no cree que sea el momento de "restringir las libertades de todos los ciudadanos" sino poner en marcha "medidas específicas" en aquellas zonas que han detectando que el virus tiene mayor incidencia". Lo importante, según ha defendido, es "diagnosticar".