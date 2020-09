Erdogan dice estar abierto a hablar con Mitsotakis sobre tensiones marítimas

EFE/EPA/SERGEI CHIRIKOV/Archivo

Estambul, 18 sep (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado este viernes que está dispuesto a hablar con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, para abordar las tensiones entre ambos países por los derechos marítimos en el Mediterráneo oriental.

Erdogan explicó a los periodistas tras rezar en una mezquita en Estambul que algunos líderes europeos, como la canciller alemana, Angela Merkel, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, le han animado a reunirse con Mitsotakis para encontrar una solución dialogada a la tensión regional.

Y para dar espacio a la diplomacia, Erdogan aseguró que Turquía ha tenido el gesto de retirar de las aguas en disputa al buque de exploración sísmica Oruc Reis.

"Si llevamos el Oruc Reis a puerto, eso tiene un significado. Démosle una oportunidad a la diplomacia y Grecia debe reaccionar positivamente a esto y juntos tomar las medidas necesarias", dijo Erdogan.

Sin embargo, Erdogan pidió que se estableciera una agenda sobre los puntos a tratar.

"No tenemos ningún problema en encontrarnos con Mitsotakis. Pero, ¿De qué vamos a hablar? Ese es el tema principal. Si se comportan como lo hicieron en Meis (Kastelorizo en griego), entonces no tiene sentido", dijo Erdogan criticando la reciente visita de la presidenta helena, Ekaterini Sakelaropulu, a ese islote griego ubicado a unos dos kilómetros de la costa turca.

"Podemos sentarnos a una mesa con Grecia. Esto puede ser en forma de videoconferencia o en otro país, pero podemos reunirnos siempre que haya buena voluntad", insistió Erdogan.

"Pero si la presidenta griega viene a esa isla (Kastelorizo) y hace una demostración de fuerza, nosotros la haremos aún mayor", desafió Erdogan.

Atenas pretende delimitar su zona económica exclusiva (ZEE) partiendo de las costas de Kastelorizo, situada a 120 kilómetros al este de Rodas y a 520 kilómetros de la Grecia continental, lo que se traduciría en un dominio heleno sobre la mayor parte del Mediterráneo oriental.

Ankara rechaza esa aspiración argumentando que "las islas no pueden tener ZEE" ya que privaría, en la práctica, de la inmensa mayoría de los derechos marítimos de Turquía -pese a tener miles de kilómetros de costa- y ha anunciado actividades de exploración de hidrocarburos en zonas que Atenas considera propias.

Atenas y Ankara desplegaron fuerzas navales en la región para hacer valer sus reclamaciones sobre el Mediterráneo oriental, donde Turquía está buscando hidrocarburos en una zona que Grecia reclama como su propia plataforma continental.

En caso de darse un diálogo, existen incluso diferencias sobre de qué se debería abordar.

Grecia pretende que el diálogo se limite solo sobre la delimitación de las respectivas zonas marítimas, mientras que Turquía quiere incluir también el tema de la desmilitarización de las islas del Egeo, vecinas de sus costas.

Aunque los Tratados de Lausana (1923) y de París (1947) prohíben a Grecia mantener fuerzas armadas en estas islas, tras la invasión de Turquía a Chipre y la ocupación del 40 % de su territorio, el Estado heleno procedió a su militarización.