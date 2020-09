Ente internacional tilda represión fiscal de México de excesiva

(Bloomberg) -- Una organización líder de abogados dijo en una carta a la Secretaría de Hacienda de México que las duras tácticas del país para combatir la evasión fiscal son una amenaza para el Estado de derecho, en un capítulo más de la relación cada vez más fría entre el Gobierno y las empresas.

Peter Bartlett, vicepresidente de la división de práctica legal de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), dijo en una carta al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que la organización había recibido informes “muy perturbadores” de que se estaba advirtiendo a los contribuyentes que no consultaran a abogados en sus disputas fiscales. Además, los contribuyentes enfrentan amenazas de cargos de fraude criminal si no logran llegar a acuerdos con las autoridades fiscales, según la carta vista por Bloomberg News.

IBA, con sede en Londres, verificó la autenticidad de la carta. La Secretaría de Hacienda de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Si bien la mayoría de los países han ofrecido exenciones fiscales debido al colapso que la pandemia de coronavirus generó en sus economías, México ha estado ajustando su presupuesto y presionando a las grandes empresas para que resuelvan las disputas fiscales. México ha recaudado más de US$1.000 millones en ingresos de acuerdos fiscales este año y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá poderes aún mayores para presentar cargos por fraude fiscal en el futuro tras las reformas aprobadas a fines del año pasado.

“Apreciamos y reconocemos sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, la ley no puede aplicarse caprichosamente, mucho menos en tiempos de crisis”, escribió Bartlett en la carta del 27 de agosto.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo a Bloomberg News en una entrevista la semana pasada que los acuerdos fiscales estaban ayudando al Gobierno a proyectar un ligero superávit primario este año. Tan solo este mes, BBVA Bancomer acordó pagar alrededor de US$150 millones y Walmart de México SAB entregó US$370 millones a principios de año.

