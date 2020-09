El surafricano Binder vuelve a lo más alto

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/Archivo

Madrid, 18 sep (EFE).- El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) consiguió volver a lo más alto de la clasificación de MotoGP al ser el más rápido al término de la jornada inaugural del Gran Premio de Emilia Romagna y la Riviera de Rimini en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Binder consiguió un mejor tiempo de 1:31.628, que se quedó a escasamente dos décimas de segundo del récord absoluto de este trazado, que consiguió la semana pasada el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) al rodar en 1:31.411, aunque lo más explícito de cuanto sucedió en esta primera jornada se puede resumir en las 71 milésimas de segundo que separaron a los cinco primeros clasificados, entre Brad Binder y Pol Espargaró (KTM RC 16).

Precisamente Pol Espargaró, que fue uno de los más rápidos de la primera tanda, no estuvo tan afortunado en la segunda, en la que inicialmente sufrió una caída en la curva trece cuando apenas habían transcurrido siete minutos de la segunda sesión y que le obligó a regresa al taller sin su moto, cuando en la tabla de tiempos mandaba el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el más rápido por la mañana, y el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16).

En otro de los talleres de Yamaha las sensaciones no eran las mismas que en el de Fabio Quartararo, y así se pudo ver a un disgustado Maverick Viñales que no terminaba de conseguir el rendimiento deseado de su Yamaha, decimotercero hasta el último tercio de la sesión, aunque al final mejoró y fue cuarto.

Y eso que Viñales empleó durante prácticamente todo el día el nuevo sistema de escape -montado en sus dos motos-, mucho más voluminoso que al anterior, pero quizás no tan efectivo como se pensaba en su rendimiento, siendo el único piloto de la marca de Iwata que lo empleó en esta segunda sesión.

Y mientras la atención se centraba en el piloto de Yamaha, en pista fue el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20) quien sorprendió al francés y le arrebató la primera plaza por poco más de una décima de segundo, con Joan Mir (Suzuki GSX RR) y el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), a más de dos décimas de segundo, pero todos ellos dentro de la segunda clasificación.

Pol Espargaró, que había perdido una de sus motos por caída, consiguió seguir trabajando con la segunda hasta llegar a ponerla a su gusto y cuando eso sucedió los tiempos comenzaron a caer paulatinamente, primero con 1:32.023 y después con 1:31.699, aunque su alegría duró poco ya que por detrás llegó Nakagami para parar su mejor crono en 1:31.630, aunque instantes después y por apenas dos milésimas de segundo el surafricano Brad Binder (KTM RC 16) se situó líder con 1:31.628.

La primera lectura de la jornada inicial en el "Marco Simoncelli" de Misano Adriático podía ya ser que los problemas de KTM en el primer fin de semana en este escenario había desaparecido con nada menos que dos de sus motos en las tres primeras posiciones, que luego fue entre las cinco de cabeza al "colarse" el francés Fabio Quartararo y el español Maverick Viñales entre ellos.

Joan Mir colocó la primera Suzuki GSX RR en la séptima posición, justo por detrás del vencedor del pasado fin de semana, el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y por delante de Oliveira.

Fuera de la segunda clasificación directa, por ahora, concluyeron pilotos de la talla de "Pecco" Bagnaia, que había sido segundo el fin de semana pasado, o los oficiales Andrea Dovizioso y su Ducati Desmosedici GP20, Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP, Valentino Rossi y su Yamaha YZR M 1 o Alex Rins y su Suzuki GSX RR.

Iker Lecuona (KTM RC 16), fue decimocuarto, con Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en la decimoséptima posición, y Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19).

El alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V) piloto probador de Honda y sustituto del lesionado Marc Márquez, no disputó esta segunda tanda de entrenamientos y será baja para el resto del gran premio al sufrir molestias en su brazo derecho.

Juan Antonio Lladós