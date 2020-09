El puertorriqueño Eix lanza con Lyanno y Darkiel el tema "Estaré Remix"

Fotografía cedida por Miguel "Expoo" Vargas donde aparecen los cantantes puertorriqueños (i-d) Lyanno, EIX y Darkiel durante el rodaje de la canción "Estaré Remix". EFE/Miguel "Expoo" Vargas

San Juan, 18 sep (EFE).- El artista puertorriqueño Eix lanzó este viernes "Estaré Remix" junto a los cantantes Lyanno y Darkiel, parte de su serie de colaboraciones con los temas de su álbum debut "Yo Soy Eix".

El joven cantante puertorriqueño de 23 años señaló a Efe que la iniciativa de sacar este remix sigue al intento de "empujar el tema inicial un poco más allá", para consolidar un éxito ya conseguido.

El tema forma parte de su serie de colaboraciones con varios artistas en los temas de su álbum de debut, "Yo Soy Eix".

El artista, durante los pasados meses, ha lanzado varias versiones de los temas de su álbum discográfico "Yo Soy Eix", que alcanzó más de 15 millones de reproducciones en su semana de estreno.

Dijo que eligió a estos dos artistas para esta nueva colaboración por el buen trabajo que han hecho en los últimos tiempos.

"Escogimos a Lyanno por su voz melódica", destacó Eix, para quien su compañero de tema es una garantía de éxito y una persona que ya "ha cruzado límites".

Señaló que en "Estaré Remix" trata de lanzar un mensaje de que actualmente muchas personas no valoran el amor.

"En mis canciones me gusta transmitir 'vibra' que llegue al corazón", destacó el artista

Sobre el video que acompaña el tema sostuvo que se trata de un estilo retro, ya difícil de encontrar pero por el que apostaron para reforzar el lanzamiento del remix.

"En el video hay mucho 'permormance' y creo que le va a gustar mucho al público", destacó.

"Estaré Remix", a diferencia de la versión original, incluye la voz melódica de Lyanno y la participación de Darkiel.

"Este es uno de mis temas favoritos del álbum y estoy seguro que el público lo hará su favorito con esta colaboración junto a Darkiel y Lyanno", dijo Eix.

En el tema, lanzado bajo el sello de Duars Entertainment, Eix quiere llevar un mensaje sobre la importancia de valorar y respetar el amor.

"En este tema le cantamos a la mujer que no se siente amada en la relación, dejándole saber que si la dejan sola aquí estaré", dijo.

El video está dirigido por Luis Fernando Ruiz y muestra un concepto al estilo "vintage" enlazado con lo moderno.

Respecto a con que artista podría colaborar en el futuro, indicó que "las colaboraciones salen orgánicamente" y sin forzar.

Desde el pasado mes de Junio, el artista ha lanzado varias colaboraciones junto a grandes artistas de la música latina.

Empezó con su tema "Cómo Olvidar Remix" junto a Angel y Khriz para seguir con "Infiel Remix", producido por Stary y Jay Music, junto a Rauw Alejandro, Brytiago, KEVVO, Jay Wheeler y Noriel.

Este sencillo se convirtió rápidamente en un éxito global debutando en el número 2 en tendencia global en YouTube.

Más adelante lanzó "Siempre Viva Remix", tema que lanzó junto a Cauty y Lalo Ebratt, y su más reciente colaboración fue "Pa' Hacerlo Remix" junto a Marconi Impara, Izaak y Green Cookie.

Tras su álbum debut "Yo Soy Eix", el artista se prepara para lanzar a mediados de Octubre un trabajo de cinco temas titulado "La Apuesta", que contará con canciones inéditas en solitario.

"Estará listo para octubre, les va a encantar", dijo Eix sobre este nuevo trabajo, además de en estas canciones estará muy presente la temática del amor.

Respecto a cómo el COVID-19 le ha afectado, recordó que cuando la pandemia se declaró en marzo estaba de gira por República Dominica y que se tuvo que interrumpir.

"Me sentí angustiado", dijo, tras reconocer que significaba un paso atrás justo en el momento en el que le llegaban los éxitos.

"Extraño la tarima y a mis seguidores", dijo, aunque reconoció que es momento de adaptarse y buscar alternativas.