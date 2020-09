El bético Antonio Sanabria convocado por Berizzo

Eduardo Berizzo, director técnico de la selección paraguaya. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 18 sep (EFE).- El delantero Antonio Sanabria, del Betis, forma parte de los 37 futbolistas que juegan en el exterior convocados por el técnico Eduardo Berizzo de cara a los partidos de Paraguay contra Perú y Venezuela, de las eliminatorias al Mundial Catar 2022.

Sanabria es el único jugador citado que forma parte del fútbol europeo.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció este viernes esa lista, con una amplia representación de futbolistas de conjuntos mexicanos, como William Mendieta, Darío Lezcano o Blas Armoa, los tres en el Juárez.

El listado incluye otro grupo paraguayos que militan en la Liga Mayor de Fútbol estadounidense (MLS), nuevo destino de la diáspora paraguaya, con nombres como Cristhian Paredes (Portland), Luis Amarilla (Minnesota United) o Jesús Medina (New York City).

El portero Roberto 'Gatito' Fernández del Botafogo brasileño es otro de los citados por Berizzo. Argentina es otra de las ligas tenidas en cuenta por el seleccionador, que ha citado a los mellizos Óscar y Ángel Romero, ambos en el San Lorenzo.

Tras esa convocatoria queda pendiente el anuncio del listado de los jugadores de la liga local, retomada hace once jornadas tras el parón del coronavirus.

Paraguay recibirá a Perú el 8 de octubre y el día 13 visitará a Venezuela en la primera ventana del clasificatorio, cuya disputa fue ratificada esta semana por la Conmebol en medio de la pandemia del COVID.

LISTA DE LOS 37:

Portero: Roberto Junior Fernández (Botafogo, BRA)

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), Robert Rojas (River Plate, ARG), Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA), Fabián Balbuena (West Ham, ING), Juan Escobar (Cruz Azul, MEX), Blas Riveros (FC Basel, SUI), Omar Alderete (FC Basel), Jorge Moreira (River Plate, ARG), Saúl Salcedo (Huracán, ARG) y Gustavo Velázquez (Juárez, MEX)

Centrocampistas: Richard Sánchez (América, MEX), Andrés Cubas (Nimes, FRA), Gastón Giménez (Chicago Fire, USA), Matías Rojas (Racing, ARG), Celso Ortiz (Monterrey, MEX), Cristhian Paredes (Portland, USA), Ramón Martínez (Coritiba, BRA), Robert Píris da Motta (Genclerbirlgi, TUR), Alejandro Romero (New York Red Bulls, USA), William Mendieta (Juárez, MEX) y Oscar Romero (San Lorenzo, ARG).

Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo, ARG), Hernán Pérez (Al Ahli Doha, CAT), Antonio Sanabria (Betis, ESP), Federico Santander (Bolognia, ITA), Carlos González (Pumas, MEX), Luis Amarilla (Minnesota United, USA), Jesús Medina (New York City, USA), Brian Samudio (Rizespor, TUR), Lorenzo Melgarejo (Racing, ARG), Juan Iturbe (Pumas, MEX), Miguel Almirón (Newcastle, ING), Darío Lezcano (Juárez, MEX), Blas Armoa (Juárez, MEX), Adam Bareiro (Alanyaspor, TUR) y Eric López (Atlanta United, USA).