Denuncian a Facebook porque Instagram usaba la cámara del móvil sin permiso

Nueva York, 18 sep (EFE).- Una usuaria de Instagram presentó este jueves una denuncia contra Facebook porque la aplicación de fotos permitía el uso de la cámara de los iPhone sin permiso para, según la demanda presentada, "vigilar a los usuarios sin su consentimiento".

La demanda ha sido interpuesta en California, donde se encuentra la sede de Facebook, por Britanny Conditi, quien argumenta que la empresa de Menlo Park lo hace con ánimo de obtener datos privados para lucrarse y hacer investigaciones de mercado.

Esta vulnerabilidad fue detectada en julio con la llegada del nuevo sistema operativo móvil de Apple iOS 14, que revelaba usos secundarios como medida de protección de la privacidad, con lo que varios usuarios notaron que tras abandonar el uso de la cámara en Instagram esta seguía activa.

Facebook argumenta que esto ocurría por un error de software que fue corregido inmediatamente y no era intencionado.

La demanda asegura que Facebook "abusó de su capacidad de acceder a las cámaras de los teléfonos y cometió violaciones de privacidad muy graves con una razón específica: aumentar sus ingresos en publicidad, mediante la obtención de datos extremadamente privados e íntimos de los usuarios, incluidos aquellos en la privacidad de su hogar".

La demanda es individual y en nombre de todos aquellos que pudieran tener quejas similares, con lo que podría evolucionar hacia una demanda colectiva.

Otra demanda presentada el mes pasado acusaba a Facebook de recopilar datos biométricos de los más de 100 millones de usuarios de Instagram con reconocimiento facial, pero la compañía aseguró que no utiliza este tipo de tecnología en Instagram.

En julio, Facebook ofreció pagar 650 millones de dólares para cerrar con un acuerdo la demanda en su contra por recopilar y almacenar datos con una herramienta de etiquetado automático de fotos.

Facebook ha estado en el centro de las críticas por estas revelaciones de seguridad, así como por no actuar con más premura para poner freno a la desinformación de movimientos ultraconservadores en sus plataformas.

La multinacional fundada por Mark Zuckerberg se enfrenta también a mayor escrutinio de los reguladores por su posición dominante en redes sociales y en el negocio de anuncios digitales.