18/09/2020 Cultura.- Raised By Wolves renueva por una 2ª temporada. HBO Max ha renovado Raised By Wolves, drama de ciencia ficción de Ridley Scott, por una segunda temporada, después de que la serie se convirtiera en el mejor estreno de la plataforma de streaming. CULTURA TNT



HBO Max ha renovado Raised By Wolves, drama de ciencia ficción de Ridley Scott, por una segunda temporada, después de que la serie se convirtiera en el mejor estreno de la plataforma de streaming.



El servicio de WarnerMedia lanzó sus tres primeros episodios el 3 de septiembre. Según Deadline, la compañía desveló que la ficción había aumentado su audiencia en su segunda semana en casi un 50%.



"Cuando pienso en Raised By Wolves, pienso en arte; arte en la elaboración de una historia convincente, arte en el diseño de producción, efectos especiales y fotografía, arte en las interpretaciones de nuestros actores de estos personajes memorables y arte en la obra legendaria de Ridley Scott, Aaron Guzikowski y nuestro equipo", dijo Sarah Aubrey, directora de HBO Max. "Esta serie que encabeza las listas de éxitos combina a la perfección la ciencia ficción y el terror de Ridley, al tiempo que ofrece a los fans una de las historias más originales que hayan visto en mucho tiempo. Estoy ansiosa por ver qué nos depara la temporada 2", añadió.



Raised By Wolves gira en torno a dos androides encargados de criar niños humanos en un misterioso planeta virgen. Mientras la colonia de humanos amenaza con ser destruida por diferencias religiosas, los androides aprenden que controlar las creencias de los humanos es una tarea difícil.



Scott es productor ejecutivo y ha dirigido los dos primeros episodios, marcando su debut como realizador para una serie de televisión estadounidense. La producción es una creación de Aaron Guzikowski y está protagonizada por Amanda Collin como Madre y Abubakar Salim como Padre junto a Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong y Travis Fimmel.