Cultura.- Justin Bieber se pasa a la música cristiana con Holy su colaboración con Chance the Rapper

Justin Bieber ha lanzado Holy, nuevo single en colaboración con Chance The Rapper, con el que marca su primer trabajo en el mundo de la música cristiana. El tema es un canto a la esperanza y la fe y en el videclip que le acompaña, Bieber muestra algunos símbolos religiosos.



El clip de Holy está dirigido por Colin Tilley, el realizador está detrás del reciente y exitoso vídeo de WAP de Cardi B y Megan Thee Stallion. Junto a Bieber y Chance The Rapper, el clip está protagonizado por los actores Ryan Destiny y Wilmer Valderrama. En apenas cinco horas desde su lanzamiento la producción ya ha superado los dos millones de reproducciones en YouTube.



Bieber encarna a un obrero, mientras que Destiny es su pareja. Aunque al principio todo va bien entre los enamorados, Bieber pierde su trabajo y él y Destiny son desahuciados de su casa. Ambos se encuentran con un buen soldado, interpretado por Wilmer Valderrama, que los recibe en su casa.



El cantante iba a comenzar su gira mundial este año, pero la pandemia de coronavirus ha obligado a posponer sus planes. Finalmente el tour por Estados Unidos dará comienzo el 2 de junio de 2021 en San Diego.



"He hecho una de mis canciones más importantes con uno de mis amigos más cercanos y realmente quiero que la escuchéis. Sé que este disco te hará sentir algo y sé que ese sentimiento es amor", escribió Chance The Rapper en Instagram. "Este es el comienzo de una nueva era para todos nosotros. Dios es amor, paz", agregó el artista.



