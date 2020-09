Cristina y Victoria Iglesias, hijas de Julio Iglesias

18/09/2020 Victoria y Cristina Iglesias protagonizan la nueva portada de la revista "Harper's Baazar" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD HARPER'S BAAZAR



MADRID, 18 (CHANCE)



Cristina y Victoria Iglesias son han convertido en dos de las jóvenes más influyentes del panorama internacional en la actualidad. Guapas, humildes y elegantes, las hijas gemelas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger protagonizan la nueva portada de la revista "Harper's Bazaar". Y es que pese a que siempre se han mantenido en un discreto segundo plano, las hermanas piden paso y abren, por primera vez, las puertas de su casa de Ojén, Málaga, protagonizando su primer posado para una revista de moda.



Victoria y Cristina confiesan, en las páginas de "Harper's Bazaar", cómo son, cuáles son sus inquietudes y, sobre todo, qué significa pertenecer a una familia como la suya y ser hijas de uno de los cantantes más famosos de todos los tiempos, Julio Iglesias. Humildes, pese a que podrían ser todo lo contrario, las jóvenes aseguran que "nuestro padre siempre nos ha inculcado mucha disciplina. Somos conscientes de los privilegios que nos ha dado la vida, agradecemos y queremos aprovechar las oportunidades que se nos han presentado desde que nacimos".



Las hijas gemelas del artista, que ya tienen 19 años, se han convertido en dos jóvenes inquietas, comprometidas y con mil proyectos por delante: "La gente podría decir que hemos tenido grandes ventajas y así ha sido sin duda. De todos modos, eso no quiere decir que vivamos del cuento, tenemos metas y trabajamos muy duro para que se hagan realidad".



Victoria y Cristina desvelan en la conocida publicación que, aunque "somos diferentes, nos complementamos para sacar lo mejor de cada una. Somos aventureras, deportistas amantes de los animales y leales con la gente de nuestro entorno". Respecto a su relación con la prensa - puesto que son de lo más seguidas desde que alcanzaron la mayoría de edad - las hijas de Julio Iglesias confiesan que "es duro ver publicadas cosas que no son ciertas respecto a nuestro padre. Él está bien, pero por la experiencia que tenemos, a veces la prensa dice cosas que no son verdad o las exagera. Estamos felices de decir que todos estamos bien y sanos".



Orgullosas de sus raíces latinas, las gemelas comentan que aunque "somos muy rubias, curiosamente ningún hermano hemos sacado los ojos azules de Holanda - puesto que Miranda es de los Países Bajos - Tenemos el alma y los ojos de españolas". Además, recuerdan su divertida infancia, de la que destacan que "lo mejor ha sido formar parte de una familia numerosa. Es muy divertido tener hermanos con tantas diferencias de edad".



Además de esta entrevista íntima en la que por fin conocemos mejor a Cristina y Victoria, "Harper's Bazaar" nos ofrece en sus páginas un completo y cuidado reportaje fotográfico en el que las rubias hermanas posan como si de auténticas top models se tratasen, presumiendo de su espectacular belleza.