Costa Rica impulsa una negociación con el FMI para garantizar estabilidad económica

San José, 17 sep. (EFE).- Las autoridades de Costa Rica presentaron este jueves detalles de la propuesta para iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de acceder a créditos por 1.750 millones de dólares durante un periodo de tres años.

En conferencia de prensa el presidente del Banco Central de Costa Rica, Rodrigo Cubero; el ministro de Hacienda, Elián Villegas y la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido informaron sobre el "Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia".

Con la iniciativa, las autoridades buscan resolver el problema del déficit fiscal-que según las proyecciones oficiales se situará en alrededor del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cerrar el año- y que ha sido agravado por la crisis sanitaria, además de brindar estabilidad económica, asegurar el crecimiento económico y la generación de empleo.

"Es un ajuste progresivo, integral y suficiente con efectos a corto y largo plazo. Esto nos va a ayudar a revertir esta tendencia insostenible de nuestra deuda y regresarla a una tendencia que sea mucho más adecuada, para poder cumplir nuestros objetivos de crecimiento y bienestar para los hogares costarricenses, y revertirla para pasar del 82 % (previsión al 2021) a una razón deuda PIB que ronde el 50 % lo antes posible", destacó Garrido.

Entre las medidas propuestas se encuentran, una reducción del gasto de forma permanente con la aplicación de la regla fiscal, aprobación de la Ley de empleo público, congelamiento salarial mientras la deuda sea superior al 60 % y cierre o fusión de órganos desconcentrados.

Como parte de las acciones para la reactivación económica está la reducción temporal de las cargas sociales para las empresas con el fin de incentivar el empleo, disminución de los costos de electricidad, reformas para la promoción y creación de empleo y un plan de alianzas público-privadas para la inversión pública.

Mientras que en el caso de los ingresos se establecen medidas fiscales temporales y excepcionales, entre ellas una sobretasa extraordinaria sobre la renta y el tributo a las transacciones electrónicas y cheques.

También incluye la aplicación de una renta global a partir del 2023, la eliminación de exoneraciones a cooperativas y otros entes, así como un aumento en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles que pasaría de 0,25 a 0,75 %.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, se reunió este jueves con las jefaturas de fracción legislativas para presentar la propuesta y solicitar apoyo para "evitar una crisis".

"Los próximos meses serán decisivos para el bienestar del país. Con el Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, vamos a negociar un acuerdo con el FMI para mantener la estabilidad económica en el país. No descansaremos hasta ver a Costa Rica librada del COVID-19", afirmó el mandatario en un mensaje a la ciudadanía.

Los datos más actualizados del Banco Central muestran que al mes de junio todas las actividades económicas del país están en números negativos, lo que sigue causando un fuerte deterioro en el mercado laboral con el desempleo en la histórica cifra del 24,4 %, el doble que antes de la pandemia.

En general, el índice de actividad económica se encuentra en el -7,4 %. El pronóstico oficial es que la economía del país sufrirá una caída del 5 % al finalizar el 2020 y las proyecciones oficiales indican que el déficit se situará en alrededor del 9 % del PIB al cerrar el año.

Sectores sindicales han rechazado el acuerdo y aseguran que el país no ocupa ningún tipo de convenio y que existen alternativas como las reservas internacionales, impuesto solidario a las mega riquezas o una transformación tributaria estructural.

Por su parte, grupos empresariales han manifestado su apoyo entre ellos la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) que destacó que el país ya no tiene capacidad para responder a mayores impactos económicos en escenarios inciertos.

El Gobierno presentará esta propuesta al FMI a inicios del mes de octubre y posteriormente iniciarán las negociaciones.

Costa Rica cuenta con más de 60.000 casos positivos de COVID-19, y suma un total de 666 decesos relacionados con este virus. Los sectores más afectados debido a los cierres y al confinamiento de la población son el turismo, comercio, servicios, manufactura, agrícola y construcción.