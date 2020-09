Coronavirus.- Bolsonaro asegura que quedarse en casa durante la pandemia de coronavirus es "para los débiles"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha vuelto a criticar este viernes las medidas de cuarentena que las autoridades sanitarias recomiendan imponer durante la pandemia de coronavirus y ha asegurado que quedarse en casa es "para los débiles".



"Ustedes no entraron en esta tontería de 'quédate en casa, que de la economía nos encargamos después'; eso es para los débiles", ha manifestado durante un evento con productores rurales del estado de Mato Grosso, a los que ha agradecido no haber parado de trabajar durante la pandemia, según informaciones del portal de noticias G1.



El presidente ha remarcado que el virus era una realidad a la que había que enfrentarse y que no había que "acobardarse" ante algo de lo que no se podía huir. Así, ha agradecido al sector agrícola y ganadero haber "evitado que Brasil entrase en colapso económico" y garantizar la seguridad alimentaria del país.



A lo largo de toda la pandemia, Bolsonaro se ha mostrado contrario a las restricciones para evitar la propagación del virus, una postura que ha forzado la salida de dos ministros de Sanidad en el peor momento epidemiológico.



Según los datos oficiales del Ministerio, Brasil ya acumula casi 135.000 fallecidos por COVID-19 y más de 4,4 millones de casos confirmados.