Colombia/Venezuela.- Colombia prevé la llegada de unos 200.000 migrantes venezolanos durante los próximos meses

23/04/2019 Migrantes venezolanos llegan a Colombia POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL WORLD VISION



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Colombia ha alertado este viernes de que durante los próximos meses podría producirse el regreso al país de unos 200.000 migrantes venezolanos que abandonaron el territorio colombiano a causa de las medidas de cuarentena impuestas por la pandemia de coronavirus.



Según las autoridades de migración del país latinoamericano, desde que se llevó a cabo el cierre de la frontera con Venezuela el pasado 14 de marzo, unos 106.000 venezolanos regresaron al país caribeño. De estos, el 72 por ciento volvió desde el departamento de Norte de Santander, mientras que otro 20 por ciento lo habría hecho a través de Arauca y otro 8 por ciento pasando por La Guajira.



No obstante, tras la reactivación de la economía colombiana se ha producido un aumento de la llegada de migrantes a la frontera entre ambos países. Tal y como estima el Gobierno, actualmente tendrían previsto entrar en el país un mayor número de venezolanos de los que salieron.



De acuerdo con Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, se calcula que por cada ciudadano venezolano que salió volverán dos, lo que implica que si salieron 106.000 ciudadanos venezolanos durante la cuarentena, ahora regresarán más de 200.000, según informaciones del diario 'El Tiempo'.



"Esta nueva fase en la que hemos entrado en el marco de esta pandemia tiene incidencia en los fenómenos migratorios. Lo esperado es que se detenga el proceso de movilización de migrantes hacia al exterior y que se empiece a dar un apetito de retorno hacia Colombia, no hay que olvidar que Venezuela no ha mejorado su situación", ha explicado Espinosa.



Hasta el pasado mes de junio había 1,7 millones de venezolanos en el país, si bien solo el 43,6 por ciento de ellos se encuentra en situación regular, según datos del Gobierno colombiano.