Colaboraciones explosivas y México dominan los estrenos musicales esta semana

Fotografía sin fecha cedida por Imagine It Media / Warner Records que muestra a Cardi B (i), Anitta (c) y Myke Towers (d). EFE/ Imagine It Media / Warner Records

Miami, 18 sep (EFE).- Colaboraciones explosivas y mucho sabor a México dominan los estrenos musicales de esta semana, que incluyen lo nuevo de Anitta, Cardi B, Luis Fonsi, Pedro Capó o Alejandro Fernádez:

1.- "Me gusta" es la impactante nueva colaboración de Anitta con Cardi B y Myke Towers. La canción, que celebra el sexo lésbico y los tríos sexuales, fue presentada este viernes con un video que exalta el orgullo de la comunidad LGBT y la cultura afrobrasileña.

2.- Luis Fonsi y Farruko le cantan a la mujer en su nuevo tema titulado “Perfecta”, todo un himno - según los artistas- para motivar la autoestima femenina.

3.- Los Sebastianes y Enigma Norteño lanzaron también su colaboración “Soy Javier”, una canción clásica que luce el estilo de unos de los más grandes exponentes del género.

4.- Con "Otra botella", Gerardo Ortiz y el dúo cubano Gente de Zona exploran la combinación entre el mariachi y el reguetón, en una pista que entrelaza los géneros y añade una nueva propuesta a la industria.

5.- Ana Bárbara y Paquita la del Barrio estrenaron, además, su colaboración “El consejo”, una canción a ritmo de mariachi en el que las divas celebran su amor a México a propósito de la celebración esta semana de la Independencia.

6.- Alejandro Fernández y Mon Laferte unieron sus voces en "Que se sepa nuestro amor", un fresco tema romántico en el que México fue también el protagonista en una semana de conmemoraciones en ese país.

7.- El éxito de TikTok "Jerusalema", que protagoniza miles de videos y retos en esa red social, tiene ahora su remix latino con un cartel de lujo: Greeicy, Master KG, Micro TDH y Nomcebo Zikode se unen en la remezcla de un tema con millones de escuchas en todo el mundo.

8.- "Noches de soledad" es la nueva canción del artista colombiano Dylan Fuentes, quien la presenta con un vídeo grabado con mucha creatividad durante la cuarentena en su país.

9.- Rauw Alejandro lanza su primer sencillo en solitario de los últimos meses. Con el nombre de "Enchule", la canción forma parte de su primer disco, "Afrodisíaco", que, adelantó el artista, saldrá a finales de este año.

10.- Pedro Capó lanzó "Munay", haciendo un juego con la palabra en Quechua que significa "amor". Según el músico, esa es la emoción principal de su cuarto álbum de estudio del que la canción forma parte.

11.- La Arrolladora celebró las Fiestas Patrias mexicanas con su nuevo disco "En concierto", una recopilación de sus interpretaciones en vivo de 14 de los mayores éxitos de sus 42 años de existencia.

12.- El artista puertorriqueño Dalex se sube a la ola de regaños a hombres que no aprecian a sus mujeres con su nuevo sencillo "+Linda", en toda una tendencia del género urbano de privilegiar la visión femenina y enaltecer sus prioridades.

13.- La banda española La Oreja de Van Gogh presentó su esperado disco "Un susurro en la tormenta", que incluye algunos de sus grandes éxitos y 11 temas inéditos.

14.- Ozuna, por su parte, sorprendió al colaborar con Chris Andrew en "Get Shorty remix", una demostración más del buen momento del artista que se ha juntado en los últimos meses con músicos de alto vuelo.

En la música en inglés, estas son las principales novedades:

1.- Baladas y temas motivadores dominan el disco "Alicia", el séptimo álbum de estudio que con su particular voz presentó esta semana la cantautora estadounidense Alicia Keys.

2.- "Sign me no sad songs" es el nuevo sencillo del cantante británico Sir Elton John. La canción fue grabada en 1969 y forma parte del próximo disco del artista, llamado "Jewels" (Joyas).

3.- Tyga suma una colaboración más a su larga lista, que incluye a artistas latinos como Nicky Jam, El Alfa y Los del Río. Esta vez se trata de "Money Mouf", con YG y Saweetie.