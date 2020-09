Cinco cosas que debes saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Trump mantiene la presión sobre las empresas chinas, Arabia Saudita tiene una advertencia para los especuladores de petróleo y los casos de covid-19 aumentan.

¿Sigue Tencent?

El Gobierno de Trump está pidiendo a las compañías de juegos que proporcionen información sobre sus protocolos de seguridad de datos que involucran al gigante chino de tecnología Tencent Holdings Ltd, según personas familiarizadas con el asunto. Esto aumenta la presión de la Casa Blanca sobre las compañías chinas que operan en Estados Unidos, después de que Trump forzara cambios radicales a la propiedad de la aplicación TikTok de Bytedance Ltd. El presidente aún no ha aprobado la última propuesta sobre TikTok, aunque el Departamento del Tesoro ya dio su visto bueno. Las acciones de Tencent cayeron hasta 3,1% en las operaciones de Hong Kong.

Advertencia sobre el petróleo

El Príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro de Energía saudita, hizo ayer una clara advertencia a los especuladores del petróleo cuando dijo que “se aseguraría de que quienes jueguen a apostar en este mercado reciban las penas del infierno”. Sus comentarios llegaron a medida que aumenta la preocupación de que mercado del crudo seguirá siendo frágil durante más tiempo del previsto anteriormente, debido a que la demanda no ha logrado recuperarse. El petróleo se ha recuperado un poco de los niveles alcanzados la semana pasada cuando el Brent cayó por debajo de US$40 por barril y esta mañana, el índice de referencia internacional se cotizaba en alrededor de US$43,50.

Cuarentenas

El número de casos de covid-19 a nivel mundial superaron los 30 millones, mientras que los países que intentan comenzar a volver a la normalidad se enfrentan a dificultades. Los datos de Londres hoy estarán en el centro de la atención en medio de informes de los medios de un aumento en los contagios. El secretario de Salud del país declinó descartar otra cuarentena. Francia advirtió que el covid-19 está “muy activo nuevamente” en el país, y el ministro de Economía de Alemania advirtió sobre los efectos de nuevas restricciones. En el frente de las vacunas, Moderna Inc., y luego Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE, revelaron información detallada sobre sus ensayos de etapa avanzada en un esfuerzo por calmar las preocupaciones acerca de que el proceso se haya politizado.

Mercados tranquilos

Si bien hay pocos catalizadores nuevos para impulsar hoy la percepción de los inversionistas en renta variable, el vencimiento simultáneo de los futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones y futuros sobre acciones individuales, conocido como “Día de Brujas”, podría generar cierta volatilidad más adelante. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0,6%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un alza de 0,5%. En Europa, el índice Stoxx 600 se mantuvo sin cambios a las 5:50 a.m., hora del este. Los futuros del S&P 500 estuvieron igualmente tranquilos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fue de 0,667% y el oro subió.

También hoy...

El índice anticipado de agosto y la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de septiembre se publican a las 10:00 a.m. El último recuento de plataformas de Baker Hughes es a la 1:00 p.m. Habrá una serie de comentarios posteriores al Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal de Estados Unidos: James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis; Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta; y Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis. Donald Trump y Joe Biden están en Minnesota.

