Ciencia.-(CORRECCIÓN) Trump o Putin, premiados con el IG Nobel por su gestión del Covid-19

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Un grupo de líderes de diferentes países ha sido distinguido con uno de los premios IG Nobel 2020, en reconocimiento de su controvertida gestión de la pandemia del Covid-19.



Entregados en su edición número 30 este 17 de septiembre por los editores de Annals of Improbable Research, una revista de humor científico, los premios IG Nobel están basados en investigaciones publicadas, algunas con intención humorística, aunque otras no.



En su categoría de Educación Médica, el galardón fue para Jair Bolsonaro de Brasil, Boris Johnson del Reino Unido, Narendra Modi de India, Andrés Manuel López Obrador de México, Alexander Lukashenko de Bielorrusia, Donald Trump de Estados Unidos, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, Vladimir Putin de Rusia y Gurbanguly Berdimuhamedow of Turkmenistán, "por utilizar la pandemia viral Covid-19 para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto más inmediato sobre la vida y la muerte que los científicos y los médicos", según un comunicado. La fuente para la concesión del premio no es un artículo científifo, sino numerosas informaciones publicadas.



En cuanto al resto de disciplinas, el premio de Acústica recayó en científicos de varios países por inducir a una hembra de caimán chino a bramar en una cámara hermética llena de aire enriquecido con helio.



El galardón de Psicología fue para investigadores que idearon un método para identificar narcisistas al examinar sus cejas.



El Premio de la Paz fue para los gobiernos de India y Pakistán, "por hacer que sus diplomáticos tocan subrepticiamente el timbre de los demás en medio de la noche y luego huyan antes de que nadie tenga la oportunidad de abrir la puerta".



El de Física fue para un trabajo para determinar, experimentalmente, qué sucede con la forma de una lombriz de tierra viva cuando se hace vibrar la lombriz de tierra a alta frecuencia.



El premio de Economía fue "por tratar de cuantificar la relación entre la desigualdad de ingresos nacionales de diferentes países y la cantidad promedio de besos boca a boca".



Hubo premio de Gestión para cinco sicarios profesionales en Guangxi, China, que gestionaron un contrato para un trabajo de éxito (un asesinato realizado por dinero) de la siguiente manera: después de aceptar el pago para realizar el asesinato, Xi Guang-An subcontrató la tarea a Mo Tian-Xiang , quien luego subcontrató la tarea a Yang Kang-Sheng, quien luego subcontrató la tarea a Yang Guang-Sheng, quien luego subcontrató la tarea a Ling Xian-Si, y cada sicario alistado posteriormente recibió un porcentaje menor de la tarifa, y nadie realmente cometió un asesinato.



El de Entomología fue por recolectar evidencia de que muchos entomólogos (científicos que estudian insectos) temen a las arañas, que no son insectos.



El de Medicina fue para diagnosticar una afección médica no reconocida durante mucho tiempo: misofonía, la angustia de escuchar a otras personas hacer sonidos de masticación.



Finalmente, el galardón de Ciencias Materiales fue para un estudio que demostró que los cuchillos fabricados con heces humanas congeladas no funcionan bien.