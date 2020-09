Ciencia.-Antiguas rocas plegadas en capas de Venus apuntan al origen volcánico

18/09/2020 Una vista simulada desde arriba de Tellus Tessera, una de las regiones de Venus donde el equipo identifica la presencia de capas. Imagen generada a partir de los datos de la misión Magallanes de la NASA. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NC STATE UNIVERSITY/BYRNE ET AL.



Algunos de los terrenos más antiguos de Venus, conocidos como teselas, tienen capas que parecen consistentes con la actividad volcánica.



Este hallazgo de un equipo internacional de investigadorespodría proporcionar información sobre la historia geológica del enigmático planeta gemelo de la Tierra, y si esa actividad volcánica arruinó su habitabilidad.



Las teselas son regiones deformadas tectónicamente en la superficie de Venus que a menudo son más elevadas que el paisaje circundante. Comprenden aproximadamente el 7% de la superficie del planeta y siempre son la característica más antigua en su entorno inmediato, que data de aproximadamente 750 millones de años. En un nuevo estudio que aparece en Geology, los investigadores muestran que una porción significativa de las teselas tienen estrías consistentes con las capas.



"En general, hay dos explicaciones para las teselas: o están hechas de rocas volcánicas o son contrapartes de la corteza continental de la Tierra", dice Paul Byrne, profesor asociado de ciencia planetaria en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y autor principal del estudio. "Pero las capas que encontramos en algunas de las teselas no son consistentes con la explicación de la corteza continental".



El equipo analizó imágenes de la superficie de Venus de la misión Magallanes de 1989 de la NASA, que utilizó un radar para obtener imágenes del 98% del planeta a través de su densa atmósfera. Si bien los investigadores han estudiado las teselas durante décadas, antes de este trabajo, las capas de las teselas no se reconocían como generalizadas. Y según Byrne, esa capa no sería posible si las teselas fueran porciones de corteza continental.



"La corteza continental está compuesta principalmente de granito, una roca ígnea que se forma cuando las placas tectónicas se mueven y el agua se subduce de la superficie", dice Byrne en un comunicado. "Pero el granito no forma capas. Si hay corteza continental en Venus, entonces está debajo de las rocas en capas que vemos".



"Aparte de la actividad volcánica, la otra forma de hacer rocas en capas es a través de depósitos sedimentarios, como arenisca o piedra caliza. No hay un solo lugar hoy en Venus donde este tipo de rocas puedan formarse. La superficie de Venus es tan caliente como un horno autolimpiante y la presión equivale a 900 metros bajo el agua. Así que la evidencia en este momento apunta a que algunas partes de las teselas están formadas por capas de roca volcánica, similar a la que se encuentra en la Tierra".



Byrne espera que el trabajo ayude a arrojar luz sobre la complicada historia geológica de Venus.



"Si bien los datos que tenemos ahora apuntan a los orígenes volcánicos de las teselas, si algún día pudiéramos tomar muestras y descubrir que son rocas sedimentarias, entonces tendrían que haberse formado cuando el clima era muy diferente, tal vez incluso cuando era como el de la Tierra", dice Byrne.



"Venus hoy es un infierno, pero no sabemos si siempre fue así. ¿Alguna vez fue como la Tierra pero sufrió catastróficas erupciones volcánicas que arruinaron el planeta? Ahora mismo no podemos decirlo con certeza, pero el hecho de las capas en las teselas reduce los posibles orígenes de esta roca".