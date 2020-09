Canal+ denuncia a Mediapro en Francia por condiciones discriminatorias

EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

París, 18 sep (EFE).- El grupo Canal+, propiedad de la sociedad Vivendi, anunció este viernes que ha interpuesto una denuncia contra Mediapro en el Tribunal de Comercio de París por las condiciones que le impone para la distribución del canal "Téléfoot", creada por la compañía española y el canal de televisión francés TF1.

"Tras tomar en cuenta las condiciones que impone el grupo Mediapro para la distribución de la cadena 'Téléfoot', el grupo Canal+ se ve obligado a acudir a la justicia para frenar la desigualdad de trato que sufre y obtener condiciones equitativas y no discriminatorias", indicó la empresa en un comunicado.

Después de que todos los operadores de telecomunicación hayan firmado acuerdos de distribución con la nueva cadena 'Téléfoot', que difundirá el 80 % de las Ligas 1 y 2 francesas, la cadena asegura que no ha recibido la misma propuesta que sus competidores.

"Tenemos la sensación de que las condiciones que Mediapro nos reclama son irreales, incluso surrealistas. Nos piden un número de abonados garantizado sobre el cual debemos hacer un pago que representa más o menos un tercio de nuestro total de abonados y que es tres veces el volumen total de abonados al 'pack sport' de Canal+", denuncia en "L'Équipe" el presidente de la cadena, Maxime Saada.

Saada dice estar "convencido" de que estas no son las mismas condiciones que han pedido al resto de operadores.

"Sabemos que las condiciones que nos demandan hoy para 'Téléfoot' no pueden ser aceptables para otros proveedores de servicios de internet", añadió Saada, quien busca que la Justicia francesa confirme su opinión de que las condiciones recibidas son discriminatorias.

La primera audiencia está prevista el próximo 24 de septiembre.