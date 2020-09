Campaña de Biden dice que ayuda histórica a Puerto Rico es una "maniobra política"

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. EFE/EPA/TRACIE VAN AUKEN/Archivo

San Juan, 18 sep (EFE).- La campaña del aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó este viernes que los 13.000 millones de dólares para Puerto Rico, la mayor asignación otorgada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), es "claramente una maniobra política desesperada para ganarse a los partidarios puertorriqueños".

Los fondos federales de FEMA, entidad que provee ayuda financiera y servicios tras desastres de gran escala, servirán para reconstruir la red eléctrica y reparar estructuras educativas de la isla.

Sin embargo, la puertorriqueña Tatiana Matta, asesora para asuntos latinos de la campaña de Biden, quien se enfrentará en noviembre en las urnas ante el actual mandatario estadounidense, el republicano Donald Trump, cuestionó esa ayuda, al señalar el "desprecio" del presidente hacia la isla.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

A diferencia de los que viven en EE.UU., los puertorriqueños que residen en la isla no pueden votar en las elecciones presidenciales, pero sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos.

CAMPAÑA DE BIDEN CRITICA "DESPRECIO" DE TRUMP A PUERTO RICO

Matta agregó que ninguna cantidad de dinero puede ocultar el "desprecio y el maltrato de Donald Trump hacia Puerto Rico después del huracán María", que devastó la isla en 2017.

"La mera idea de que el presidente crea que cualquier cantidad de dinero en efectivo puede disimular su repugnante trato a los puertorriqueños es completamente irrespetuosa y ofensiva. La respuesta tardía es imperdonable y no se puede deshacer", indicó.

A su vez, subrayó que para las miles de familias que tuvieron que salir de la isla, "para todos los que hemos perdido, para las que todavía luchan todos los días por mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa, tres años son muy poco y muy tarde".

"El pueblo de Puerto Rico sabe lo que pasó y no olvidaremos el trato que se nos dispensó como ciudadanos de segunda clase. Este noviembre le haremos responsable al no votarle y elegir a Joe Biden y Kamala Harris, quienes tienen un plan real para los puertorriqueños basado en un hecho que Donald Trump parece no entender: somos ciudadanos estadounidenses", concluyó.

Puerto Rico sufrió en 2017 el paso de tres fuertes huracanes que causaron graves daños, en especial el huracán María, que en septiembre de ese año "destrozó" la isla, dejando miles de muertos y devastando las infraestructuras.

En conferencia de prensa, la gobernadora de la isla, , Wanda Vázquez, destacó que los fondos de FEMA permitirán soterrar líneas eléctricas de distribución, que evitará precisamente que se repita la devastación del huracán María en la infraestructura eléctrica.

Las asignaciones prometidas a Puerto Rico por los daños causados por María suman 52.000 millones de dólares y los desembolsos hasta el momento se acercan a los 23.000 millones de dólares.