Bolivia.- Evo Morales apela a la "unidad" en torno al MAS tras la renuncia de Áñez a su candidatura

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Bolivia Evo Morales teme un "intento de unidad de la derecha" tras la renuncia de la actual mandataria interina, Jeanine Áñez, a presentarse como candidata en las elecciones de octubre, por lo que ha pedido esa misma unidad pero en torno al Movimiento al Socialismo (MAS).



Áñez anunció el jueves que finalmente no se presentaría a los comicios del 18 de octubre, asegurando que su objetivo era evitar la "división del voto democrático", dentro del que engloba a la ciudadanía contraria a la vuelta del MAS de Morales al poder.



El candidato presidencial Luis Fernando Camacho ha considerado una "derrota" de Áñez su retirada, pero el también aspirante Carlos Mesa se ha mostrado más conciliador, considerándola "una contribución a la democracia". Áñez evitó apoyar a ninguno de los dos, aunque advirtió: "Si no nos unimos, vuelve Morales, si no nos unimos, la democracia pierde".



"Frente al intento de unidad de la derecha, autores de 20 años de neoliberalismo, convocamos a una mayor unidad de la clase trabajadora, clase media y empresarios con el único movimiento político con visión de país y experiencia de gestión que garantiza salida a crisis económica", ha subrayado Morales este viernes en Twitter.



El candidato del MAS a la Presidencia, el exministro Luis Arce, parte como favorito en las encuestas, aunque con un margen que no evitaría la convocatoria de una segunda vuelta, donde sí sería más factible que se aliasen distintos candidatos para hacer un frente común.