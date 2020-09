Binder, Marini y Masiá, comandan la primera jornada

EFE/EPA/PASQUALE BOVE

Madrid, 18 sep (EFE).- El sudafricano Brad Binder (KTM RC 16), el italiano Luca Marini (Kalex) y el español Jaume Masiá (Honda) comandaron las tablas de tiempos de sus respectivas categorías al término de la primera jornada del Gran Premio Emilia Romagna y de la Riviera de Rimini en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, a ritmo de récord en muchos casos.

El único que no pudo batir el récord de la categoría fue el sudafricano Binder, que se quedó a escasamente dos décimas de segundo del récord absoluto de este trazado, que consiguió la semana pasada el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) al rodar en 1:31.411, aunque lo más explícito de cuanto sucedió en esta primera jornada se puede resumir en las 71 milésimas de segundo que separaron a los cinco primeros clasificados.

El español Pol Espargaró (KTM RC 16), que fue uno de los más rápidos de la primera tanda, no estuvo tan afortunado en la segunda, en la que inicialmente sufrió una caída en la curva trece cuando apenas habían transcurrido siete minutos de la segunda sesión y que le obligó a regresa al taller sin su moto, cuando en la tabla de tiempos mandaba el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el más rápido por la mañana, y el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16).

En otro de los talleres de Yamaha las sensaciones no eran las mismas que en el de Fabio Quartararo, y así se pudo ver a un disgustado Maverick Viñales, que no terminaba de conseguir el rendimiento deseado de su Yamaha y era decimotercero hasta el último tercio de la sesión, aunque al final mejoró y fue cuarto.

Y eso que Viñales empleó durante prácticamente todo el día el nuevo sistema de escape -montado en sus dos motos-, mucho más voluminoso que al anterior, pero quizás no tan efectivo como se pensaba en su rendimiento, siendo el único piloto de la marca de Iwata que lo empleó en esta segunda sesión.

La primera lectura de la jornada inicial en el Marco Simoncelli de Misano Adriático podía ya ser que los problemas de KTM en el primer fin de semana en este escenario habían desaparecido con nada menos que dos de sus motos en las tres primeras posiciones, que luego fue entre las cinco de cabeza al "colarse" el francés Fabio Quartararo y el español Maverick Viñales entre ellos.

El italiano Luca Marini (Kalex) sí que consiguió un nuevo récord de la categoría de Moto2 al rodar en su última vuelta en 1:35.956, con lo que le quitó la primera plaza al español Arón Canet (Speed Up), quien en la misma sesión había establecido un nuevo récord de la categoría al rodar en 1:36.046 para acabar segundo.

Tras ellos acabaron el alemán Marcel Schrotter (Kalex), que sufrió una caída sin consecuencias, el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

En Moto3, el español Jaume Masiá (Honda) estableció un nuevo récord del circuito al rodar casi al final de la segunda sesión en 1:41.663, ocho décimas de segundo más rápido que el registro que protagonizó por la mañana, aunque en el segundo día deberá perderse los quince últimos minutos de la tercera sesión al ser sancionado por Dirección de Carrera y ser reincidente.

Junto a Masiá, en la hipotética primera línea de salida, acabaron el también español Raúl Fernández (KTM) y el italiano Celestino Vietti (KTM), que se vieron involucrados en la anterior carrera en una caída en la primera vuelta.

Juan Antonio Lladós