Apple comenzará ventas directas por internet en India este mes

(Bloomberg) -- Apple Inc. comenzará las ventas directas por internet en la India este mes, más de 20 años después de que la compañía de tecnología de mayor valor del mundo hiciera su incursión en el país del sur de Asia, uno de los mercados de teléfonos inteligentes de más rápido crecimiento del mundo.

Apple, con sede en Cupertino, California, dijo que abrirá una tienda online en India el 23 de septiembre, confirmando informaciones publicadas por Bloomberg News el mes pasado. La compañía ofrecerá su gama completa de productos, desde iPhones hasta computadoras Mac, y ofrecerá soporte directo a los clientes por primera vez, tras años de presionar a Nueva Delhi para que aborde las regulaciones que obligan a las compañías extranjeras a comprar el 30% de los componentes en el país.

Los teléfonos inteligentes representan la mayor parte del valor del comercio minorista digital de la India, y Apple será una de las primeras compañías globales en vender directamente por internet antes de abrir una tienda física.

La tienda online de Apple en India ofrecerá atención al cliente en inglés e hindi, lo que le permitirá llegar a los 1.300 millones de personas del país justo antes de la temporada de compras festivas, de octubre a noviembre, que culmina con Diwali. El fabricante del iPhone ha aumentado las inversiones en el país del sur de Asia para reducir su dependencia de China, como mercado y como base manufacturera, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín.

La compañía solo ofrecía dispositivos en India a través de tiendas propiedad de socios de franquicia y mediante plataformas online como Amazon.com Inc. y Flipkart Online Retails Services Pvt, propiedad de Walmart Inc. Apple quiere abrir una segunda tienda física en el centro tecnológico de Bangalore, después de un punto de venta en Bombay, que será su primera tienda física en India, informó Bloomberg News el mes pasado.

