Antes de juicio político, Vizcarra pide dejar "discusiones estériles" en Perú

Fotografía de archivo cedida por la Agencia Andina y la Presidencia del Perú que muestra al presidente peruano, Martín Vizcarra. EFE /Andina /Presidencia /Archivo

Lima, 17 sep (EFE).- Un día antes de que el Congreso lo someta a un juicio político que plantea su destitución por una presunta "incapacidad moral", el presidente de Perú, Martín Vizcarra, aseguró que su país no debe distraerse "en discusiones estériles".

"Tenemos que trabajar en conjunto, unidos, no nos distraigamos en cosas secundarias, el Perú tiene tantos problemas para estar distrayéndonos en discusiones estériles", afirmó Vizcarra durante una visita que hizo este jueves a la región norteña de Piura.

El mandatario agregó que su Gobierno sigue "trabajando, con pandemia o sin pandemia" de la COVID-19, porque "Perú no puede detenerse... incluso por cuestiones políticas".

"Hemos dicho que vamos seguir trabajando y así lo hacemos", enfatizó en referencia a la forma en que afronta la grave crisis sanitaria, económica y política que sufre su país.

JUICIO EN MARCHA

El juicio político (conocido en Perú como moción de vacancia) contra Vizcarra se realizará este viernes en el pleno del Congreso, después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara un pedido del Ejecutivo para paralizar el proceso.

Un grupo de congresistas acusa al gobernante de "incapacidad moral" y pide su destitución por supuestamente haber ocultado o mentido sobre su participación en la contratación irregular del cantante Richard "Swing" Cisneros en el Ministerio de Cultura.

Empero, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, detalló que los magistrados consideran que la posibilidad de una eventual destitución del mandatario "se ha diluido", porque varias bancadas en el Congreso han anunciado que no apoyarán esa medida.

El TC sí admitió a trámite una demanda competencial presentada para aclarar si el Congreso puede destituir a un gobernante por "incapacidad moral", un concepto considerado tan amplio que permitiría al Legislativo remover a cualquier presidente, por cualquier motivo, siempre que se tengan los votos necesarios.

Durante la crucial sesión plenaria de este viernes, el presidente Vizcarra será representado por su abogado, Roberto Pereira, quien expondrá los argumentos legales de su defensa.

CONFIRMACIÓN DE MINISTRA

La ministra de Justicia, Ana Neyra, confirmó esa información en la emisora RPP Noticias y aclaró que será el gobernante quien decidirá si también acude o no al hemiciclo.

Neyra recordó que el reglamento del Congreso establece la posibilidad que el jefe de Estado ejerza personalmente su defensa o sea representado por un abogado.

Sin embargo, tras destacar que el TC haya admitido la demanda competencial, mostró su preocupación porque se haya rechazado la medida cautelar que buscaba suspender el debate y votación del pedido de destitución.

"Nos parece que hubiera sido ideal que se suspenda hasta que ellos (el TC) tengan una interpretación vinculante, como supremo intérprete de la Constitución", indicó.

RESPETO A LOS FUEROS

Pereira sostuvo, por su parte, que el Ejecutivo respeta "la decisión del Tribunal Constitucional y los fueros del Congreso" y adelantó que su defensa se ceñirá al aspecto jurídico "en la línea de la demanda competencial ya planteada ante el Tribunal Constitucional".

De esa manera, descartó que vaya a ofrecer explicaciones directas sobre los polémicos temas que motivaron la presentación del pedido de destitución, basado en grabaciones clandestinas de reuniones del gobernante.

"Confío en los argumentos que estamos preparando, confío en la razón, en que el Congreso pueda estar a la altura de lo que requiere el país y que puede tomar la mejor decisión ante este problema. Confío en eso y si a partir de allí el Congreso decide no vacar al presidente, mucho mejor", remarcó.

La sesión plenaria de este viernes será el clímax de la grave crisis política que enfrenta Perú desde hace una semana, en la que han menudeado grabaciones ilícitas, acusaciones de complots y traiciones, enfrentamientos con sectores opositores e incluso el intento de implicar a las fuerzas armadas, que han ratificado su lealtad al presidente.