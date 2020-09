Anitta lanza "Me Gusta", su nuevo sencillo junto a Cardi B y Myke Towers

Fotografía sin fecha cedida por Imagine It Media / Warner Records que muestra a Cardi B (i), Anitta (c) y Myke Towers (d). EFE/ Imagine It Media / Warner Records

Río de Janeiro, 18 sep (EFE).- La cantante brasileña Anitta lanzó este viernes en su canal oficial en Youtube el video de "Me gusta", su más reciente sencillo y que cuenta con la participación especial de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B y del reguetonero puertorriqueño Myke Towers.

"Me gusta" es una de las canciones que harán parte de su nueva producción musical, esperada para diciembre, un álbum trilingüe con una fuerte base en la cultura de Brasil.

Tras presentar "Tócame" en julio pasado, Anitta sorprende en esta oportunidad con una fuerte influencia del "pagode bahiano", un ritmo basado en la samba tradicional, donde resaltan los sonidos de la percusión y del cavaquinho, un instrumento de cuerda similar al ukelele.

Con versos en inglés y español, la canción incluye otros ritmos como el funk, el rap y el pop, en los que resaltan las participaciones de los artistas invitados.

"Me gusta" era un tema esperado por los seguidores de la cantante carioca desde enero cuando comenzó a grabar el video de la canción en la ciudad de Salvador, la capital del estado de Bahía (nordeste), a comienzos de año.

Grabado en Los Ángeles bajo la producción ejecutiva de Ryan Tedder, quien ha trabajado con artistas como Adele y Beyoncé, el nuevo disco de Anitta (aún sin nombre) será mucho más intimista y tendrá énfasis en el mercado latino y norteamericano.

La nueva producción solo tendrá colaboración de otros artistas en los temas "Me gusta" y "Tócame", sencillo en el que participan Arcángel y De La Ghetto, los reconocidos reguetoneros de origen dominicano y puertorriqueño.

En el nuevo disco los temas son interpretados en portugués, español e inglés y será el resultado de una mezcla cultural donde siempre estará presente la cultura de Brasil.

Ritmos del nordeste del país y del carnaval, así como el funk, un estilo propio de Río de Janeiro, inspirado en la electrónica y el funk estadounidense y un género que se escucha y se vive con más fuerza en las favelas de Brasil, serán el eje de esta producción.