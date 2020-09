2-2. Dos autogoles condenan a River Plate contra Sao Paulo en el Morumbí

Víctor Frezarín (i) de Sao Paulo disputa el balón con Gonzalo Montiel de River Plate hoy, en un partido del grupo D de la Copa Libertadores entre Sao Paulo FC y CA River Plate en el estadio Morumbi en Sao Paulo (Brasil). EFE /FERNANDO BIZERRA

Sao Paulo, 17 sep (EFE).- Dos goles en propia meta, de Enzo Pérez y Fabrizio Angileri, privaron a River Plate este jueves de la victoria en el estadio Morumbí ante un Sao Paulo que cedió un empate 2-2 pese a la falta de ritmo de juego del equipo argentino en partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

El colombiano Santos Borré y el argentino Julián Álvarez consiguieron remontar el tanto inicial del Sao Paulo, fruto de un disparo de Reinaldo que desvió Enzo Pérez, pero Sao Paulo logró las tablas definitivas en el minuto 83 con el tanto de Angileri en contra.

El conjunto paulista no supo aprovechar en casa su mayor rodaje y dejó vivo a un River Plate que demostró su hegemonía en la competición internacional, pese a que no jugaba desde marzo.

Este empate aisla en la cima del Grupo de D al LDU de Quito, que en la víspera venció por 0-1 a Binacional y suma 6 puntos, por los 4 de Sao Paulo y River Plate, 1 más que el equipo peruano.

Al equipo 'millonario' le costó un mundo entrar en el partido. Sao Paulo salió mejor y a los cinco minutos de juego dio el primer aviso a Armani con un disparo desde fuera del área del incombustible Hernanes.

La presión de los brasileños era asfixiantes en campo contrario.

El mayor rodaje del cuadro de Diniz, que ya ha disputado diez partidos del Campeonato Brasileño, era evidente frente a un River que no jugaba desde marzo -hace 190 días- y apenas ha hecho pocos entrenamientos en grupo por la pandemia del nuevo coronavirus.

Esa superioridad la materializó en el minuto 10, cuando un centro bombeado acabó en los pies del lateral Reinaldo, que remató de forma defectuosa, aunque la pelota rebotó en el cuerpo de Enzo Pérez, tocó en el palo y se coló en la portería de Armani.

River no se desesperó con el marcador en contra y empezó a asentarse sobre el césped del Morumbí. Julián Álvarez fue el primero en poner en aprietos a Tiago Volpi con un tiro de media distancia.

El delantero argentino parecía el más entonado de su equipo y aprovechó la inexperiencia de la zaga local para servir un pase de la muerte a Santos Borré, que el colombiano remató a placer para empatar el duelo en el minuto 18.

Reinaldo y Diego Costa, que debutaba en un partido de Libertadores, estuvieron perdidos en el tanto del equipo de Buenos Aires, que llegó hasta el corazón del área casi sin oposición y con suma facilidad.

Sao Paulo sintió el zarpazo de los argentinos, que empezaron a hacer valer su experiencia como bloque y a adueñarse del esférico con autoridad.

No en vano fueron subcampeones de la Libertadores el año pasado, que solo perdieron en el último minuto frente al Flamengo, y ganaron las finales de 2015 y 2018. Todo con el mismo técnico: Marcelo Gallardo.

Antes del descanso los dos equipos se enzarzaron en una tangana después de que los jugadores del Sao Paulo reclamaran falta de 'juego limpio' en la devolución de una posesión que River decidió obviar. El incidente se solventó rápido y sin amonestaciones.

En la segunda mitad el River tomó las riendas del partido.

El conjunto paulista, sin el lesionado Dani Alves, que se recupera de una fractura en el antebrazo, y con el español Juanfran en el banquillo, fue contagiado por el desánimo y se mostró incapaz de sentenciar a un rival falto de ritmo.

Parecía satisfecho con el empate. Todo lo contrario que los millonarios, que adelantaron sus líneas en busca de la primera derrota en Libertadores del Sao Paulo en su estadio frente a un equipo argentino (diez victorias y un empate).

Igor Gomes intentó sacudirse el dominio de River con un disparo peligrosísimo que se marchó rozando el palo de Armani.

Más clara sería la oportunidad de otro Igor, el lateral Igor Vinícius, que se quedó mano a mano con al portero argentino, pero en vez de rematar a portería, optó por pasar a un compañero rodeado de defensas.

En los últimos diez minutos el encuentro enloqueció. Los argentinos consiguieron dar vuelta al marcador en el minuto 80 por medio de Julián Alvárez.

Poco les duró la alegría porque apenas tres minutos después una jugada hilvanada entre Reinaldo y Hernanes en la frontal del área la finalizaba sin querer Angileri.

- Ficha técnica:

2. Sao Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara (m.84 Jonás Toró), Igor Gomes, Hernanes; Vítor Bueno (m.84 Paulinho Boia) y Pablo (m.78 Brenner).

Entrenador: Fernando Diniz.

2. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez (m.92 Sosa), Julián Álvarez, Ignacio Fernández (m.89 Leonardo Ponzio), Nicolás de la Cruz (m.92 Cristian Ferreira); Matías Suárez (m.61 Jorge Carrascal) y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Goles: 1-0, m.10: Enzo Pérez, en propia meta; 1-1, m.18: Santos Borré; 2-1, m.80 Julián Álvarez; 2-2, m.83: Fabrizio Angileri, en propia meta.

Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich. Amonestó a De la Cruz, Diego Costa, Igor Gomes, Reinaldo y Carrascal.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores jugado en el estadio Morumbí, en la ciudad brasileña de Sao Paulo.