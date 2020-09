0-2. Boca desaloja a Libertad de la cima del Grupo H con doblete de Salvio

Iván Piris (d) de Olimpia disputa un balón con Leonardo Jara de Boca Juniors hoy, durante un partido del Grupo H de la Copa Libertadores entre Libertad y Boca Juniors, en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay). EFE/Norberto Duarte

Asunción, 17 set (EFE).- Eduardo Salvio con dos goles, uno en cada parte, dio la victoria a Boca Juniors frente a Libertad este jueves en la tercera fecha de la Libertadores, en un partido en el que los argentinos dominaron de principio a fin al plantel de Ramón Díaz, muy apagado y que nunca estuvo en el juego.

Boca Juniors pasa a liderar el Grupo H, con siete puntos, seguido de Libertad, con 6, y por el Caracas venezolano con 4, tras vencer a Medellín, sin ningún entero.

Salvio abrió el marcador en el minuto cinco y consiguió el doblete en el 83, erigiéndose en la figura del encuentro y en el máximo goleador de su equipo en esta Libertadores.

Los porteños jugaron cómodos y se desmarcaron a placer ante la ausencia de propuestas de un Libertad que no mostró que está segundo en el Apertura local y que lleva con once partidos disputados en ese torneo.

Por contra, Boca Juniors, con la liga argentina suspendida por el cornavirus, apareció más rodado y en forma que Libertad, que en la primera mitad estuvo pendiente de la inspiración de Óscar Cardozo y de su goleador, Sebastián Ferreira.

Pero toda la iniciativa y el peligro en ese periodo fue de Boca Juniors, que se permitió dosificar fuerzas y que tuvo entre los destacados, además de a Salvio, a Carlos Tévez y a Gonzalo Maroni.

Tévez y Maroni pudieron ampliar la distancia en esa parte de no haber sido por las acertadas intervenciones del meta Martin Silva.

Una chilena de Ferreira en el 22, que se fue por encima del arco de Esteban Andrada, fue la más clara de los locales en ese tiempo.

En la segunda, Libertad empujó con la entrada de Antonio Bareiro, en sustitución de Rodrigo Bogarín, pero no fue enemigo para un Boca Juniors que hizo el segundo con una genialidad de Salvio, que paró la pelota y la cruzo de zurda y batir a Silva.

Ficha técnica:

0. Libertad: Martín Silva; Daniel Bocanegra (Matias Espinosa, m. 65), Pablo Adorno, Luis Cardozo; Alexander Mejia (Lucas Sanabria, m.79), Hugo Martínez, Iván Piris y Héctor Villaba (Alfio Oviedo, m.79); Óscar Cardozo (Adrián Martínez, m.65) Rodrigo Bogarín (Antonio Bareiro, m.45) y Sebastián Ferreira.

Entrenador: Ramón Díaz

2. Boca Juniors: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdo, Leonardo Jara y Emmanuel Mas; Guillermo (Pol) Fernández, Jorman Campuzano (Ivan Marcone. m.85), Eduardo Salvio y Gonzalo Maroni (Nicolás Capaldo, m.57); Franco Soldano (Walter Bou, m.72) y Carlos Tévez (Edwin Cardona, m.72).

Entrenador: el ayudante Leandro Somoza sustituyó hoy a Miguel Ángel Russo.

Goles: 0-1, m.5: Eduardo Salvio. 0-2, m.83: Eduardo Salvio

Árbitro: el brasileño Rodolpho Toski expulsó a Antonio Bareiro por doble amonestación y mostró cartulinas amarillas a Jorman Campuzano, Alexander Mejía y Emmanuel Mas.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo H de la Copa Libertadores jugado en el estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño, en Asunción, sin público en las gradas.