16/09/2020 Victoria Federica luce nuevo look en su vuelta a la universidad. MADRID, 17 (CHANCE) Victoria Federica retoma poco a poco su rutina en Madrid y después de un tranquilo verano en el que ha disfrutado de Marbella con su novio, Jorge Bárcenas, está encantada con su "vuelta al cole". Y es que la hija de la Infanta Elena acaba volver a la universidad para empezar el tercer año de Administración y Dirección de Empresas en el CIS College for International Studies, mismo centro donde estudia su hermano, Froilán. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Victoria Federica retoma poco a poco su rutina en Madrid y después de un tranquilo verano en el que ha disfrutado de Marbella con su novio, Jorge Bárcenas, está encantada con su "vuelta al cole". Y es que la hija de la Infanta Elena acaba volver a la universidad para empezar el tercer año de Administración y Dirección de Empresas en el CIS College for International Studies, mismo centro donde estudia su hermano, Froilán.



Victoria, que ha empezado el curso escolar con ánimos renovados, se ha dejado ver en sus horas libres entre clase y clase compartiendo risas y confidencias con sus amigos a las puertas de la prestigiosa universidad. En esta ocasión, la sobrina del Rey Felipe VI sorprendió luciendo un nuevo complemento durante la jornada y es que se dejó ver con unas gafas de ver graduadas en color negro de lo más favorecedoras.



Apostando siempre por la comodidad para su día a día, Victoria lució pantalón vaquero de campana roto, sudadera amarilla y zapatillas de deporte. Pese a ser una de nuestras it girls por excelencia y marcar tendencia con su estilo a la hora de vestir, este inicio de curso la hija de la Infanta Elena está desconocida. Y es que lejos de sus conjuntos más elegantes, la nieta de los eméritos sorprende en su "vuelta al cole" con sus looks más desaliñados.