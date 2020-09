Venezuela.- González Laya ve preocupante el informe de la ONU sobre Venezuela y dice que se analizará junto a los avances de Borrell

17/09/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, interviene en el Foro Tendencias 2021 organizado por el diario "El País" y la consultora de comunicación "kreab", en el Espacio Fundación Telefónica, Madrid (España), a 17 de septiembre de 2020. En esta tercera edición, el foro tiene el objetivo de analizar las tendencias geopolíticas y económicas del 2021. POLITICA EL PAÍS



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha calificado de "preocupante" el informe de la misión de la ONU sobre Venezuela y ha avanzado que su contenido lo exminará esta tarde el Grupo Internacional de Contacto, junto a los avances en el diálogo de los que informará el alto representante de la UE, Josep Borrell.



"Podremos compartir el contenido del informe y los esfuerzos del alto representante y con toda la información buscaremos reflejar una postura del Grupo Internacional de Contacto sobre cuáles deben ser los pasos siguientes", ha dicho la ministra española.



González Laya se ha expresado así a la pregunta de si las conclusiones de la ONU no influyen en los trabajos del Grupo, que se reúne esta tarde de manera telemática por primera vez con Borrell como alto representante. El informe, ha dicho, es "preocupante" porque "muestra una serie de violaciones de derechos humanos después de que se quebrara el orden democrático en Venezuela".



La reunión del Grupo de Contacto se ha convocado para "examinar los frutos" que han dado los esfuerzos de Borrell, para facilitar un diálogo "entre el régimen y la oposición".



En ese diálogo, ha dicho, "han participado las fuerzas opositoras venezolanas" y el punto al que se ha llegado --y del que no ha dado detalles-- será la base del análisis del Grupo Internacional.



González Laya ha insistido en que el papel de la UE, y de España a través de la UE, no es fijar las condiciones para que las elecciones convocadas para el 6 de diciembre se consideren democráticas, sino facilitar un diálogo entre Gobierno y oposición para que se fijen esas condiciones.



Este mismo jueves, en un foro organizado por el diario 'El País' y la consultora Kreab, la ministra ha dicho que en ese diálogo ha habido "una serie de avances" pero a su juicio aún "no se ha llegado al final".