Venezuela.- González Laya dice que el diálogo facilitado por Borrell en Venezuela ha registrado avances pero no ha llegado al final

21/07/2020 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya; interviene en la comparecencia en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Moncloa, Madrid (España), a 21 de julio de 2020. El Consejo ha tenido lugar horas después de que en la UE se alcanzase un acuerdo histórico para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela analizará esta tarde "los resultados del diálogo facilitado" por el alto representante de la UE entre el Gobierno y la oposición, un diálogo en el que ha habido "una serie de avances" pero a su juicio aún "no se ha llegado al final".



Así lo ha afirmado la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en su intervención en el Foro Tendencias 2020 de 'El País', pocas horas antes de que el grupo se reúna esta tarde.



González Laya, que ha insistido en que la posición de España sobre la situación de Venezuela es clara --"elecciones democráticas y libres"-- ha explicado que el objetivo del mandato al alto representante es facilitar un diálogo entre gobierno y oposición en el que se fijen las condiciones para que las elecciones sean democráticas.



Además, ha recordado que la tarea del Grupo, igual que el empeño de España, gira en torno a "cómo acompañar los esfuerzos para la restauración del orden democrático en Venezuela" y, en este contexto, asegurar que las elecciones puedan darse en condiciones democráticas.



Así, ha remarcado que la UE tiene que plantearse si quiere enviar una Misión de Observación a esas elecciones "siempre que haya unas condiciones de partida mínimas". "En Venezuela hubo una ruptura del orden democrático y constitucional y eso ha ido acompañado de serias violaciones de los Derechos Humanos", ha zanjado.



ESPAÑA YA ACOGE A "CIENTOS DE MENORES NO ACOMPAÑADOS"



Sobre una posible acogida de menores no acompañados del campo de refugiados de Moria, González Laya ha remarcado que España ya acoge a "cientos de menores no acompañados" en su condición de país de primera frontera.



"España se encuentra en una situación en la que entiende muy bien por qué está pasando Grecia porque somos país como ellos de primera frontera", ha apostillado.



Asimismo, la ministra ha valorado que "está muy bien darle una solución 'ad hoc' porque es urgente", pero ha señalado que "no se puede vivir de soluciones 'ad hoc'".



González Laya ha afirmado que la migración es una cuestión que "Europa no ha resuelto" y "no le ha dado una respuesta clara y contundente" y, por ello, ha subrayado que se necesita un acuerdo que abra vías legales. En esta línea ha detallado que esto pondría "coto" al tráfico de personas y "a las redes criminales que trafican con personas".



En otra clave, González Laya también ha mostrado su preocupación sobre los ataques de ciberseguridad que, a su juicio, atentan contra "el corazón de las democracias". Así, ha señalado que España apoya a que Europa se dote de instrumentos en este espacio y que en las alianzas en las que España participa, como la OTAN, miren de manera "más cercana a estas amenazas híbridas".